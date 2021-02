“Me sugerían estudiara pediatría o ginecología, yo quería cardiología”

Me da mucha satisfacción, porque yo llegué aquí a la Ciudad de México hace 25 años, nací en Nayarit, y la verdad es difícil vivir en una ciudad como esta, pero el instituto me arropó, pude hacer maestría y doctorado, impulsar Código Infarto y todo lo que he podido hacer gracias al Instituto Mexicano del Seguro Social”, enfatiza.