Me sorprende nivel de violencia verbal y calumnia de AMLO en mi contra: Loret de Mola

Yo no me puedo olvidar de lo central, dimos en el clavo con la investigación de la casa del hijo de López Obrador en Houston. Evidenció la falsedad del discurso de austeridad del presidente, de la lucha anticorrupción, etcétera. Y no lo digo yo, sus actitudes lo demuestran, exhiben y comprueban. Incluso los periodistas afines al presidente advirtieron que lo que hacía en mi contra está mal