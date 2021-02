“Me regreso a Honduras con mi hijo, pobre pero feliz”

Marle Cecilia Rodríguez ya no aguanta un día más sin ver a su pequeño de dos años y medio. Tiene casi un mes que no lo abraza ni besa. Salió de Honduras sola y se unió a la caravana migrante. Extrañar a su hijo y el viaje que le queda para Estados Unidos la hizo reconsiderar. Ya va de regreso a casa.

“Tenemos muchos días de estar en la Ciudad de México y luego nos dicen que ya nos vamos, no fue cierto. Además nos dijeron que más adelante está más peligroso. En vez de arriesgar mi vida, mejor me voy a estar con mi hijo. Pobre, pero feliz”.

La caravana migrante deja este sábado el albergue instalado en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. Así lo decidieron en asamblea la noche del jueves. Siguen su camino a Estados Unidos. Votaron para irse hacia Tijuana. De la capital del país partirán hacia Querétaro y de ahí decidirán si la siguiente parada será Guadalajara o Guanajuato.

Los migrantes, principalmente hondureños, estuvieron desde el pasado 3 de noviembre en la CDMX. Un grupo de 800 personas se adelantó este viernes.

Marle Cecilia dejó Honduras y a su hijo por falta de empleo. Su plan original era irse a Estados Unidos, trabajar, mandar dinero para su pequeño y luego enviar por él. Todo cambió.

“Ya no me importa eso, ahora lo que quiero es estar con mi familia. Este mes que estuve lejos aprendí a valorarlos. Los extraño mucho y ya no me quiero separar de ellos. Mi madre se quedó con mi hijo. Ella lo está cuidando. No le puedo poner una carga a mi madre porque ella ya está grande. Son bastantes los cuidados que él requiere”.

La joven de 22 años solicitó este viernes su repatriación. Dentro del albergue se acercó a la carpa donde está una representación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se encarga de realizar los trámites para las personas que quieren regresar a su país de origen.

Luego que la caravana decidiera posponer un día su salida, ya que primero se había anunciado que se iría del estadio Jesús Martínez Palillo a las 5:00 horas de este viernes 9 de noviembre, 80 personas solicitaron retornar a su país, la mayoría a Honduras. El trayecto es por la vía terrestre.

Wilfredy Hernández Escobar también se regresa a Honduras. Las condiciones del viaje y las falsas promesas de transporte es lo que hizo que se decidiera a abandonar la Caravana.

“La verdad nos tienen aquí a puras mentiras y ya nos tienen mucho tiempo en la ciudad. No podemos estar perdiendo el tiempo aquí. Nosotros venimos con el propósito de llegar a Estados Unidos. Solo nos dicen que nos vamos mañana, pero no nos cumplen. No podemos seguir así, mejor me decidí irme para Honduras”.

A las personas que solicitaron su repatriación, la ONU les proporciona un autobús que sale del albergue. A Honduras son 30 horas de camino. Los migrantes que pidieron regresar a su país este viernes salieron ese mismo día en la tarde y llegarán a su destino aproximadamente el domingo.

Wilfredy salió de Honduras para trabajar en el vecino país del norte. Es albañil y dejó a su esposa y dos hijos.

“Yo me vine con el propósito de llegar a Estados Unidos, pero la verdad estos caminos son difíciles. Ya no se puede seguir más para adelante. De aquí para el norte ya está muy peligroso y viene el desierto”.

Después de esta experiencia, Wilfredy les dice a sus compatriotas que no es buena opción intentar llegar a Estados Unidos, no en las condiciones de la Caravana, que mejor aguanten la situación económica del país en compañía de su familia.

“Acá se viene a sufrir en el aspecto del camino, la dormida, los alimentos. En todas las cosas y más si nos prometen camiones y eso no es cierto”.

AJ