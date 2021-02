“Me quedé sin apoyo de Airbnb para médicos y no puedo volver a casa"

“De Airbnb ya se acabó el presupuesto o eso es lo que nos dijeron, entonces, por ahora solamente le van a dar alojamiento a los médicos que estén adscritos al IMSS, todo el resto del personal que estamos en otros lugares ya no tenemos acceso a esa ayuda y los hoteles solamente están a cierta capacidad de recibir médicos y enfermeras”, expresa Viviana, quien es médico que está en la primera línea contra el covid-19, pero se quedó sin un lugar donde hospedarse y ahora tiene que encontrar un lugar para vivir antes del próximo lunes.

Ella forma parte de los médicos que contrató el gobierno federal para enfrentar la pandemia de coronavirus en México, explica que está contratada por el Instituto de Salud para el Bienestar y por la Secretaría de la Defensa Nacional. Actualmente labora en un hospital de la Ciudad de México y busca un departamento por la zona de hospitales de Tlalpan.

La doctora estuvo viviendo durante 29 días en un departamento en Tlalpan gracias al alojamiento que brindaba Airbnb, pero el viernes de la semana pasada le avisaron que probablemente iba a haber una reducción en los días que les darían el apoyo, el sábado en la noche recibió un correo en el que venía un itinerario y un voucher correspondiente a los pagos que ahora tendrían que hacer, los cuales incluso venían en dólares.

Señala que al inicio les habían dicho que el alojamiento sería hasta que terminara su contrato laboral, en agosto, pero en realidad sólo estuvieron ahí 29 días. La joven doctora comenta que alrededor de 60 miembros de su batallón están en la misma situación.

“Estuve hablando y me dijeron que ya se había terminado el presupuesto de Airbnb y que nos podían dar el departamento, pero ya con los cobros normales y ya no te puedes inscribir a la página para ser candidato a un hospedaje”, explica. El problema es que quedarse ahí no le es posible porque les cobran 880 pesos por noche y todavía le faltan 60 días de su contrato laboral.

El pasado 14 de abril, Airbnb informó que sólo recibiría reservaciones para el programa “Alojamiento para personal de emergencia” y el 18 de mayo firmó un convenio de colaboración con el IMSS. Sin embargo, la situación en la que se encuentra esta empresa estadounidense llevó a que ya no haya recursos para dar hospedaje a personal de salud de otras instituciones en México.

“Los hoteles no ofrecen alojamiento de corazón, sino porque les conviene”

En ese momento comenzó el peregrinar de Viviana para encontrar un lugar dónde vivir, que no ha sido fácil porque los hoteles que ofrecen alojamiento a médicos y enfermeras, ya están llenos.

Destaca que en algunos hoteles sí dan alojamiento durante toda la contingencia, pero en otros sólo es por una semana y luego tienen que buscar otro lugar, por lo que es muy complicado para los trabajadores de la salud estar de un lugar a otro.

“Aparte nos dan habitaciones que son de motel y una vez que llegas a tu habitación ya no puedes salir. En varios hoteles nos llegaron a decir que era una medida para evitar que nosotros esparciéramos el virus. Realmente no lo están haciendo de corazón o por buenas personas ni porque crean que uno es héroe, sino porque les permite estar abiertos al público”, critica la doctora.

Volver a casa no es una opción porque su papá tiene cáncer

La búsqueda de un cuarto o un departamento para quedarse ha sido complicada para la doctora Viviana, pero dice que regresar a su casa no es posible porque su papá tiene linfoma de hodgkin desde hace 3 años y todavía está recibiendo quimioterapias, por lo que, aunque ella cumpla todas las medidas de higiene, lo podría poner en riesgo.

"Lo que quiere hacer uno es cuidarlos, pero con la falta de apoyo que tenemos, nos están casi casi forzando a regresar a nuestras casas y poner en peligro a nuestra familia", enfatiza la joven especialista.

Viviana señala que tampoco ha habido apoyo de las autoridades, aunque no le sorprende la situación que está enfrentando en este momento. “Realmente es como lo esperado, el Sector Salud siempre ha estado muy descuidado y la verdad es que nosotros siempre nos hemos acostumbrado a trabajar así, con lo que tenemos y a ingeniárnoslas para trabajar, pero esta situación ya rebasa muchas capacidades de resiliencia”.

Expresa que los médicos y enfermeras tuvieron que comprar su equipo de protección personal porque los que les estaban dando en los hospitales no les brindaba ningún tipo de seguridad, y afirmó que están en la mejor disposición de seguir atendiendo a las personas infectadas por covid-19, pero pide que las autoridades los volteen a ver y los apoyen, porque es un gremio que está descuidado.

“Y aun así hemos sabido resolver las carencias que tiene el sistema de salud mexicano, pero pues ahorita las condiciones son deplorables y esto se va a poner peor”, alerta la doctora.

(María José Pardo)