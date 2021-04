"Me preocupa no terminar a tiempo": becario Conacyt dejado a la deriva en Europa

"Al principio, estaba con las expectativas altas de que podía obtener la extensión, pero ahorita me siento frustrado, porque no puedo hacer nada. No es una respuesta (de Conacyt) de estamos trabajando en ello, simplemente es de que regresen a México, te dice ´al final del día no es mi problema y tampoco el de las demás personas que estamos acá´, pero bueno, para que tú no tengas más problemas, vente", lamentó el científico.