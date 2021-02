“Me hicieron una cirugía equivocada, regresé y ahora no me atienden”

Hugo Hernández Jiménez acudió al hospital regional 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social en octubre del año pasado a operarse de los meniscos pero la cirugía que le practicaron fue de ligamentos.

Regresó en abril al IMSS a la Unidad Médica Familiar 163 a tramitar que le hicieran la operación correcta, pero como se atravesó la covid-19, le dijeron que eso sería posible hasta que pasara la emergencia por la pandemia.

Sin embargo un mes después le cambiaron el panorama y le indicaron que su operación ya no sería posible porque para agosto, cuando podrían hacérsela, vencían sus 52 semanas de incapacidad. Hugo les explicó que él estaba en muletas por la operación equivocada que le practicaron en el IMSS. Pero le pidieron volver así a su trabajo de chef industrial, o incapacitarse definitivamente, pese a que tiene 42 años y cree que aún tiene mucho que dar laboralmente.

-Me está mandando a trabajar en estas condiciones en las que necesito la cirugía –le dijo a la empleada de Medicina del Trabajo.

-Sí, pero como usted no está recibiendo ningún tratamiento ni lo va a recibir mientras está la contingencia pues no justifica que esté incapacitado –le respondió ella, recordó Hugo.

El chef iba preparado con los dictámenes del IMSS donde le informaban que pasada la contingencia su operación sería programada, pero aún con ese argumento y la lesión, querían darlo de alta y que regresara este viernes 29 de mayo a su trabajo en muletas.

-Es una cocina, administro y opero dos comedores industriales que tiene la compañía. Le explicaba que en muletas es muy complicado. Tengo un comedor en la planta baja y otro en el cuarto piso, estar subiendo y bajando se me va a complicar -les dijo.

-Usted no está inválido, la invalidez es que usted no pueda mover del cuello para abajo, entonces puede hacer las cosas –le replicaron.

-Pero puedo exponerme más y en mi trabajo causar un accidente.

-Eso ya no es injerencia nuestra, arréglese con su empresa. Yo lo doy de alta y si lo reubican ya es cuestión de ellos, va a esperar el dictamen permanente –fue la respuesta de la empleada.

-Yo no quiero la incapacidad permanente, quiero que me operen y dejarme por lo menos sin el dolor y caminar sin asistencia –recordó Hugo que les suplicó.

Como las opciones que le daban no eran las que laboralmente le favorecieran, comenzó a ventilar su situación en las redes sociales.

-En el hospital no hay citas hasta julio. Yo entendería que por la condición de la pandemia podrían ser más flexibles, al final del día ese el único subsidio con el que cuento. Sin subsidio ni poder trabajar ni recibirme, estoy entre la espada y la pared. Debo regresar, si en el trabajo me dejan regresar y determinarán si me dejan o me dan de baja, porque en las condiciones en las cuales que voy, no soy útil de acuerdo con las funciones que venía manejando.

EL ERROR DE OPERACIÓN

Hugo rememoró cómo empezó su calvario.

“Resulta que me operan en el Seguro Social el 19 de octubre de 2019 por un diagnóstico por fractura de meniscos. Estoy en la cirugía y rehabilitación y comienzo a tener molestias y veo los papeles y hay una confusión en el diagnóstico, entro por meniscopatía y me hacen una cirugía de ligamentos”, recordó.

“Me dejan con la misma meniscopatía y ahora con la lesión de las ligamentarias. Ahora hay que meter un injerto para recuperar esa movilidad de la rodilla. Regreso a Medicina del trabajo a informarles porque estaban a punto de darme de alta, pero me sentía muy mal. Fue cuando terminé el periodo de rehabilitación en febrero, entonces en ese sentido decido acudir a un especialista para que haga los estudios pertinentes, resonancia y el diagnóstico es: tienes meniscopatía más aparte estas otras lesiones”, añadió.

Con ese diagnóstico regresó a Medicina del Trabajo, les enseñó el informe médico y les pidió que le hicieran una resonancia. Le responden que no había, y lo mandan de vuelta al hospital para corroborar el diagnóstico.

“Así fue, volví con el médico, me dice ‘efectivamente tienes estas lesiones’ hay que volverte a operar. Eso fue a finales de marzo. Me expiden unos papeles para hacerme los exámenes preoperatorios y hacerme la cirugía. Pero se atraviesa la contingencia en abril y me dicen ahora que acabe la contingencia vamos a continuar con el proceso. Mientras te damos las incapacidades”.

Pero en mayo recibió una llamada de Medicina del trabajo que le informó que debía presentarse, ya que no le iban a dar incapacidades porque ya estaban a punto de concluir, de acuerdo con la ley, las 52 semanas marcadas para su recuperación.

En redes sociales el IMSS respondió a su mensaje y ofreció atenderlo.

“Después de lo de Twitter que publiqué se comunicaron conmigo del IMSS para que les enviara los papeles que avalen mi estado y puedan revalorar mi situación. Me dijeron que la otra semana me reciben y estoy en espera de que confirmen la fecha”, informó Hugo.