"Me entregarán Morena en 10 días, porque ganaré": Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo asegura que la presidencia interina de Morena le entregará el partido en 10 días, cercano a la conclusión del proceso interno de renovación de la dirigencia, porque ganará en la encuesta abierta, que se realizará a inicios de octubre.

En entrevista con La Silla Rota, el diputado federal arremete contra quienes "hacen más ruido" de la conversación entre el presidente interino del Comité Ejecutivo de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, y la presidenta del Consejo, Bertha Luján; "que de los millones que se están gastando (otros aspirantes) en las campañas".

"Lo que están haciendo en esa reunión es que están considerando qué va a pasar en estos días. Están preparando que en 10 días me van a entregar el partido y no es que me estén regalando el partido, es que me lo van a entregar porque ganaré", sentencia.

Muñoz Ledo bromea sobre el significado de "palomear", lo que se presume que Bertha Luján y Alfonso Ramírez hicieron en la reunión de donde se obtuvo el audio que publicó este jueves el periódico Reforma, y afirma que a él "no lo palomea nadie".

"A mí no me palomea nadie, primero, a mí no me palomea nadie, nadie me ha palomeado en la vida, ni para presidente de la República. Yo lo que he hecho lo he merecido. Alfonso Ramírez es un militante muy bueno, bastante menor que yo, al que conocí en el norte de Zacatecas, de donde él es, cuando era un gran luchador social.

"Bertha Luján tiene 30 años que la conozco, fundamos un movimiento de alto riesgo que se llamó Redes de Organizaciones en contra del Tratado del Libre Comercio, es luchadora, la conozco, claro que son gente que me estima y que creen que yo debo presidir Morena.

"Palomear era el método que usaba el señor (Adolfo) Ruiz Cortines para elegir a los presidentes municipales. Los ponía en una lista, los palomeaba y los mandaba en sobre laqueado. También palomear es ver una película, una gran película, como ´El Guasón´".

El decano cita a Simón Bolívar para luego asegurar que el coordinador de los diputados federales de Morena y su contrincante en la campaña interna de Morena, Mario Delgado, "es rico", y acusarlo de gastar más de un millón de pesos en publicidad a diario.

"Si Mario es un militante de última hora, él no es de nuestro antiguo grupo social, de la gente que me apoya. Como Alfonso, que vino a caballo a México para defender la tierra. Eso no es Mario, con todo su mérito y sus estudios en el ITAM, él es gente de clase alta.

"Gente que, además, -por medios que conozco pero que no voy a mencionar porque no sé si son tan legales- es millonario. Mario es millonario, no tiene nada de malo ser rico, pero sí cómo usa el dinero, y que trabaja para el equipo de un secretario de Estado que está obsesionado con ser presidente", afirma.

Muñoz Ledo afirma que después de contender a la presidencia nacional de Morena no se postulará a otro encargo político, "ni siquiera a alguacil". Niega que alguien le haya pedido postularse para llevar a un candidato específico a la candidatura presidencial de 2024, pero afirma que lo hubiera hecho "nada más de ver la corruptela que han metido".

"Mucha gente me pregunta ´¿por qué estás ahí?, ¿por tu gusto?´. Les digo ´sí y no´. Yo no tenía por qué meterme en esto, pero tengo una responsabilidad por aquello en lo que yo creo, como fundador del partido, no digo que, con sacrificio, porque para los políticos es muy agradable hacer política (...)

"Pero si no hubiera tomado la decisión de aceptar mi responsabilidad de presidir el partido, porque hago unidad; hubiera decidido nada más al ver esta corruptela que han metido y nada más de ver el dinero que están gastando aceptaría, para ponerlos en orden. Y cuidado sigan gastando dinero, porque cuando llegue los voy a procesar y, si son responsables, los voy a suspender, porque así soy, y creo que es una garantía para la militancia", dice.

Lo mismo opina de Yeidckol Polevnsky, quien se desempeñó como presidenta interina del CEN antes que Ramírez Cuéllar y a quien el Tribunal Electoral le destrabó su candidatura, luego de que se dijera que los estatutos le impedían contender por la presidencia.

"El Tribunal es muy errático, ha dado una serie de resoluciones erráticas. Primero condenó a Yeidckol y ahora le da vida. No tengo nada contra ningún compañero, solo que es un asunto donde se está jugando mucho dinero y pues eso se sabe, y yo no tengo nada en contra de la compañera, pero ella es del lado del partido que se maneja con dinero".

Muñoz Ledo advierte "muy despacio para que se entienda", que, con sus dichos sobre sus contrincantes en esta batalla política, no dividen al partido, pero "como dice el propio López Obrador: cuando una ola es demasiado grande, arrastra mucha basura".

fmma