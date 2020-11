"Me duele mucho no haber abrazado a mi papá por última vez"

En las últimas semanas, la covid-19 se ha llevado a seres queridos de amigos y conocidos, el más reciente fue el deceso de la mamá de una amiga, a la que no tuvimos la oportunidad de abrazar ni de ofrecerle un hombro para llorar.

Al enterarnos de la triste noticia, varias amigas nos sentimos atadas de manos. Comenzaron entonces los cuestionamientos, ¿Qué hacemos? ¿Cómo la apoyamos? Las respuestas no eran claras. En otro momento lo lógico habría sido acompañarla en el velorio y en el funeral, darle ese apoyo que se necesita cuando se pierde a una persona que amas.

Sin embargo, la pandemia de covid-19 nos robó también la oportunidad de estar ahí con quienes nos necesitan, nos robó ese abrazo que busca dar consuelo, nos quitó la posibilidad de dar un poco de fortaleza a familiares y amigos.

"Nos da más tristeza que no podemos ir a verla o cómo la ayudamos. Más que nada el poder ir con ella", expresó frustrada una amiga, quien añadió también, "pero si su hermano tenía y no sabemos si ella lo tiene".

Ante la impotencia de acompañarla de cerca en su dolor, le llamamos y le enviamos mensajes, para que sepa que estamos ahí, aunque no sea presencialmente.

A veces ni los familiares pueden estar cerca. Recientemente entrevisté a Mariana, quien perdió a su padre por coronavirus. Entre lágrimas y sollozos me dijo que le dolía mucho el no haber podido abrazar a su papá una última vez, no haber podido sostenerle la mano en su último aliento.

Además, tampoco pudo buscar consuelo con su familia, ya que todos habían estado en contacto con él días antes de su muerte. "Ni siquiera pude abrazar a mi mamá o a mi hermana cuando estábamos esperando que nos entregaran sus cenizas", relató.

Cuando hablé con ella, habían pasado menos de 15 días del deceso de su papá y aunque había estado en contacto con su familia, todavía anhelaba el poder llorar en el regazo de su madre y abrazarla para sobrellevar juntas su tristeza.

No hay una forma correcta de llevar el duelo, pero en condiciones normales el velorio, el funeral, los rezos y todas las ceremonias que se hacen ayuda a las personas a asimilar la muerte y les permite saber que hay otras personas que se preocupan por ellas.

Jesús Maya Mondragón, coordinador de Programas de Salud Mental en la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó que un duelo se debe resolver en aproximadamente seis meses, ya que si se extiende más tiempo puede convertirse en algo patológico.

Te puede interesar Niebla mental: la terrible secuela de los sobrevivientes del covid

Aunque no hay recetas mágicas y en realidad nada ayuda a paliar el sufrimiento que genera una pérdida, el especialista dijo que sí hay algunas acciones que se pueden realizar para ir resolviendo el duelo.

La principal es recibir apoyo psicológico, que ahora puede ser de manera virtual por la situación de la pandemia. Otra medida importante es contar con una red social de apoyo, esto incluye a familiares y amigos, saber que están ahí, aunque sea a la distancia.

La aceptación es otro factor, así como no culparse por nada de lo que ocurrió. Pero algo fundamental es hablar de lo sucedido, expresar cómo se sienten y recibir palabras de aliento, de cariño, porque eso poco a poco ayudará a sanar.