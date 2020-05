"Me da tristeza que prefieran a los médicos cubanos"

"Hay muchos médicos mexicanos a los que no nos están cumpliendo lo que estipulan las convocatorias, me da tristeza que a médicos cubanos les den alojamiento, los traigan en avión y a nosotros no nos puedan dar lo básico que establecieron en la convocatoria, es por eso que siento rabia y coraje", destacó una médico residente del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien pidió mantener el anonimato.

Ella es médico general y cuando lanzaron la convocatoria para contratar a personal para atender a pacientes con covid, no lo pensó dos veces para inscribirse, ya que quería ayudar a combatir la pandemia.

Se enlistó y esperó a que la llamaran de algún hospital, en la convocatoria se indicaba que contarían con alojamiento, transporte y alimentos, lo que le pareció muy bien porque no quería exponer a su familia a contagios. Cuando le hablaron de un nosocomio de la Ciudad de México, le explicaron en qué áreas iba a estar asignada, qué roles iba a desempeñar y donde le iban a dar su equipo de protección.

"A mis compañeros y a mí nos pareció perfecto todo. El coordinador del área nos preguntó cuándo podíamos empezar, dijimos que estábamos abiertos a iniciar lo antes posible, pero antes necesitábamos un lugar en donde alojarnos. Porque la convocatoria especifica que se iba a dar alojamiento, transporte y comida. Lo pensamos precisamente para no exponer a nuestra familia, no llegar al lugar donde habitamos", dijo la médico.

Entonces le respondieron que fueran a preguntar al hotel, al llegar le informaron que ya no tenían cupo y le dieron una lista de hoteles a donde podían acudir, uno no estaba en servicio y el otro también estaba lleno. Al volver con el coordinador de Enseñanza, les dijo que no se lo podía solucionar.

Ella y sus compañeros acudieron a la delegación del IMSS que les corresponde, donde les señalaron que no tenían ningún hotel cerca del hospital y que tampoco les podían dar el transporte. Algunos de ellos aceptaron a pesar de que no les iban a cumplir con todo lo estipulado en la convocatoria, pero otros declinaron.

"Nuestra decisión fue decir no, nosotros queremos lo que la convocatoria dice. En el momento en el que a nosotros nos digan esté este hotel y los vamos a transportar, en ese momento vamos a empezar a laborar, pero desafortunadamente sólo nos preguntaron: ¿se unen o no? y como dijimos que no, ya no hubo más contacto", declaró la médico.

Ella destacó que no renunció en ningún momento y que sigue esperando para ver si le llegan a hablar de otro hospital. Destacó que está dispuesta a colaborar en la batalla contra el covid-19, pero pide que se respeten las condiciones que la delegación indicó en la convocatoria.

Tras vivir esta situación, la médico residente enfatizó: "Me sentí triste y decepcionada, porque me enteré que llegó un avión con médicos cubanos a Veracruz y no es el hecho de hacerlos menos, claro que no, son de mucha ayuda, pero creo que se le está dando más valor a los médicos extranjeros y hay mucho médico mexicano que tiene potencial, que tiene las capacidades, pero desafortunadamente no estamos siendo tomados en cuenta".