Me conduciré con autonomía de poderes del Estado y fácticos: Ríos-Farjat

"Me he conducido con autonomía en mi vida profesional. Autonomía que refrendo ahora ante la trascendental función que comienzo a desempeñar y que será respecto a toda influencia, visión o postura que no nazca en la intimidad de mi leal saber y entender. Autonomía respecto a los otros poderes del Estado, pero también respecto a poderes fácticos de cualquier índole", aseguró Ríos-Farjat.