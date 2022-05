"Me bajé a saludar a la mamá del 'Chapo'... ¿Y?", cuestiona AMLO

Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó la ocasión en la que saludó a la mamá del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera en su gira por Sinaloa en 2020.

El video donde se ve el momento en el que López Obrador saluda a la mamá del exlíder del Cártel de Sinaloa se hizo viral en redes, provocando que el presidente de México recibiera un sinfín de críticas, por lo que esta mañana explicó que no tiene ningún cargo de conciencia y aseguró que saludarla no le quita nada.

"Me bajé y fui donde estaba ella a saludarla y ya. ¿Y? ¿Qué se me quita? ¿Qué pierdo? Nada. Además, también, una cosa son los hijos, las mamás, los papás, los abuelos y otra cosa es el que se mete en cuestiones ilegales o delictivas ¿Por qué generalizar?", detalló.

Además, el mandatario comentó que su decisión de ir a saludar a María Consuelo Loera se realizó en un "acto público", por lo que no había razones para no estrechar su mano.

"Imagínense que no me bajo de la camioneta porque es la mamá de Guzmán Loera y me puede ir mal en mi imagen. ¡Qué va a decir cualquiera de estos personajes!" agregó.

#ConferenciaPresidente. "Cómo no voy a saludar a la mamá de Guzmán Loera?", cuestiona @lopezobrador_ a quienes lo critican por este gesto en Sinaloa. pic.twitter.com/YDRBuD9ppT — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 18, 2022

Ya hablando de la familia Guzmán Loera, de igual manera López Obrador recordó el operativo de 2019 para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo" y aseguró que la decisión de dejarlo libre, logró que no se perdieran vidas humanas "inocentes".

EL DÍA QUE AMLO SALUDÓ A LA MAMÁ DEL CHAPO

En medio de un camino de terracería, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se bajó del vehículo en el que viajaba para acercarse a una lujosa camioneta blanca estacionada, donde una mujer de la tercera edad lo esperaba.

"Te saludo, no te bajes", le dijo el presidente a la señora a la vez que la saludó de mano, "ya recibí tu carta".

"Ya recibí tu carta". Así fue el saludo de mano del presidente @lopezobrador_ a la mamá de "El Chapo Guzmán" durante su visita en Badiraguato pic.twitter.com/y3PjkHjVf2 — La Silla Rota (@lasillarota) March 30, 2020

El encuentro sucedió el 29 de marzo de 2020 en Badiraguato, Sinaloa, y este no hubiera trascendido de no ser porque la mujer a la que saludó López Obrador era María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", exlíder del Cártel de Sinaloa.

La madre de "El Chapo", dijo el propio presidente, buscaba que él le ayudara ante el gobierno estadounidense para que pudiera ver a su hijo sentenciado a cadena perpetua antes de morir.

"No lo ha visto (A "El Chapo") en cinco años, no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite [...] yo creo que por razones humanitarias se le debería de permitir".