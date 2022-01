"Me atropellaron durante una entrega y me amputaron un pie"

Víctor Manuel Kim tiene 33 años y es repartidor de comida a través del servicio de aplicación, desde 2019. Hoy hace sus entregas a pie y realiza su trabajo gracias a la prótesis que utiliza, luego de que una ambulancia lo atropelló y tuvieron que amputarle una pierna. El accidente ocurrió el 13 de diciembre de 2020.

"Iban en sentido contrario en la colonia del Valle, en la calle de Moras y San Lorenzo. Era muy temprano en domingo, tenía el siga para mí, tras el choque no recuerdo más; desperté una semana después en el hospital de Xoco".

Me dijeron te atropellaron y tuvimos que amputar el pie; también tienes fractura de fémur. Tus familiares están consiguiendo los clavos para tu operación

Durante los siguientes 10 meses él pagó, como pudo, sus gastos médicos.

Los repartidores de comida a través de aplicaciones digitales alimentaron a millones de mexicanos durante la pandemia de covid-19; a pesar de ello, hay quienes han sido abandonados a su suerte tras ser atropellados o golpeados mientras entregan pedidos; incluso, cuando pierden la vida mientras trabajan.

Desde marzo 2020, 57 repartidores murieron como ha contabilizado el movimiento #Niunrepartidormenos, que surgió el 27 de noviembre del 2018, tras la muerte de José Manuel Matías Flores.

Saúl Gómez lidera esta causa. Es repartidor y desde 2016 trabaja en aplicaciones. "José Manuel era un repartidor que venía todos los días desde Chimalhuacán, Estado de México; fue atropellado por un tráiler en Eje 5 San Antonio y Periférico", dice.

Otro caso que inició el movimiento fue el de Jimena Callejas, una joven de 19 años atropellada en Río San Joaquín y Lago Hielmar por un tráiler doble remolque de la cervecería Modelo; 16 de 32 llantas pasaron sobre ella. Su mamá, residente en Quintana Roo, tuvo que reconocer el cadáver.

Paradójicamente, este grupo cuenta hoy con 73 repartidores que lo integran, solo en la Ciudad de México, aunque cifras no oficiales arrojan que en la capital del país operan cerca de 900 mil repartidores de comida a través de aplicación.

Amigas y Amigos como lo hemos comentado la próxima Jornada de Solidaridad

será este Jueves 20 de Enero afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para motos: Cambio de aceite, bujias, ajuste de valvulas.

Para Bicis: Cambio de frenos, ajuste de chicotes, etc

GRATIS pic.twitter.com/rlp1nJydsX — #NiUnaRepartidoraMenos (@niunarepamenos) January 18, 2022

"Nos preocupan todos estos casos, pero parece que a las autoridades no. Tenemos, por ejemplo, el caso de Víctor Kim o la familia de Miguel Ángel Albarrán, que el 10 de enero hubiera cumplido años", especifica Saúl a La Silla Rota.

REPARTIDOR DE A PIE... Y CON PRÓTESIS

"Me contaron que, después de que me atropelló la ambulancia, como quedé inconsciente, se bajaron a atenderme y después se fueron por su herido; al parecer este murió y entonces regresaron por mí. No me trasladaron al hospital porque se quedó detenida su ambulancia y tuvieron que llamar otra para que me llevaran a Xoco", cuenta Víctor Manuel Kim.

Su caso sigue vigente, el ministerio público le ha dicho que se resolverá en un par de años, que no desespere. Víctor solo pide la reparación del daño, reposición de los gastos médicos y del sueldo que dejó de ganar durante los 10 meses que estuvo internado.

"Yo no quiero al chavo que me atropelló en la cárcel: solo quiero justicia. Estoy de acuerdo que no es un delincuente. Tampoco creo que se haya levantado ese día pensando ´voy atropellar a un repartidor´. Pero sí quiero justicia y que me paguen lo que perdí. A la fecha nadie se ha acercado para negociar", relata en entrevista con La Silla Rota.

Víctor dice que regresó al trabajo por necesidad, tenía casi 11 meses encerrado y no por la pandemia. "Estaba desesperado por salir y valerme por mí mismo", recuerda. Sin embargo, también salió para contrarrestar el dolor de sus familiares quienes se tranquilizaron al ver que Víctor decidió regresar a su vida normal.

Sí me ha costado trabajo, a veces son 40 o 50 kilómetros caminando. Me ha tocado que no toda la gente me da permiso de pasar, me avientan los carros, la gente me empuja o en el transporte público no me ceden el asiento. A eso hay que sumar la infraestructura de la Ciudad de México, entre baches y coladeras abiertas, en una ocasión mi muleta se fue a la coladera, me he resbalado, me he caído. Ha sido difícil, pero sigo adelante

Víctor no recibió ningún apoyo de la empresa para la que trabaja tras su accidente; solamente le preguntaron si dio aviso de lo sucedido. "´No, sé que ustedes no apoyan entonces ¿Para qué aviso?´, les dije. Entonces me asignaron como repartidor caminante y así estoy hasta la fecha".

Por su historia, Víctor recomienda al resto de los repartidores una regla de oro: "nunca van a llegar primero, no pongan su vida por encima del dinero y un pedido. No debería de ser así, entiendo que vivimos de eso, pero una comida no puede estar por encima de tu vida. La comida tiene seguro, pero el repartidor no. Al cliente seguramente le va a llegar su comida, tarde o temprano".

De los 57 repartidores que han fallecido desde 2018, no hay –hasta la fecha– un solo responsable encarcelado, enjuiciado o procesado. Saúl Gómez, líder de #Niunrepartidormenos, detalla que solo ha habido tres presentados con cargos; pero salieron a los tres días porque, mientras los afectados estaban graves, sus familias no supieron cómo proceder. "Hay casos en que encontramos carpetas traspapeladas", dice.

A esta bandera se suman otras: derechos laborales para repartidores, acceso a servicios de salud, no acoso a repartidoras y la defensa de su movilidad.

HISTORIA DE UNA ALIANZA Y UN ABANDONO

Hasta antes de la pandemia, los repartidores de comida se enfrentaban al exceso de velocidad por parte de automovilistas y a la mala calidad de la infraestructura vial. "A veces, por esquivar un bache te lleva de corbata un carro", explica Saúl. Sin embargo, resalta también la impericia de conductores, sean repartidores o particulares.

Saúl afirma que, durante el confinamiento, fue este sector quien mantuvo a flote a los negocios pequeños o restaurantes de barrio que, refiere, han sido más empáticos con ellos, a diferencia de las grandes marcas.

"Durante la pandemia nos apoyaron con el sándwich, el refresco, el jugo, gel antibacterial, porque sabían que estábamos haciendo equipo"; sin embargo, cuando el coronavirus alcanzó a algunos de ellos, las aplicaciones tardaron meses en reaccionar.

Saúl Gómez asegura que las empresas de reparto a domicilio se acordaron de los repartidores después de 3 meses de pandemia, cuando les ofrecieron una mascarilla –mediante un formulario, cuyas letras pequeñas decía que no había una relación laboral con ellos–, solamente una empresa de éstas continúa entregándoles, semanalmente, una caja de guantes de látex, otra con cubrebocas y un litro de alcohol en gel.

En algunas aplicaciones, quienes enfermaron por covid recibieron apoyos de 70 pesos diarios, además de ser desactivados temporalmente del sistema. En otras, se les ofreció cobertura por seguro, que consistieron en que el repartidor debió pagar su tratamiento y solicitar un reembolso sin tener la certeza de cómo y cuándo recibirían de vuelta su dinero. Saúl asegura que hubo casos que el rembolso completo no llegó y otros donde solo hubo reembolsos parciales.

El seguro te cubre accidentes menores, pero en casos de accidentes mayores, cirugías y hasta amputaciones hubo reembolsos parciales o incluso ninguno. Además, los seguros son solo válidos si compruebas que te accidentaste trabajando y no en espera de pedido

Sin embargo, #Niunrepartidormenos es autocrítico y reconoce casos en los que, a veces, los propios repartidores son responsables de los accidentes. "Lo gandalla no se puede ocultar, quien lo es siempre evade toda culpa y responsabilidad".

ERA CRIMINÓLOGO, PERO DEBÍA MANTENER A SU FAMILIA

Teresa Bustos tiene 72 años y llora la muerte de su hijo Miguel Ángel Albarrán, licenciado en Criminología y Criminalística y quien, por falta de empleo, comenzó a repartir comida para sostener a su familia.

"Fue asesinado por un hombre borracho que lo atropelló", dice Teresa mientras llora por el dolor de la pérdida. "La falta de oportunidades lo hizo ser repartidor porque tenía una niña de un año y cuatro meses que necesitaba pañales y leche. El 11 de agosto fue el último pedido que entregó mi hijo, una pizza porque ya venía para su casa cuando en avenida Coyoacán y Universidad un tipo lo embistió".

El joven repartidor cayó en el parabrisas del auto que lo arrolló, en su intento por darse a la fuga, lo llevó así durante un kilómetro hasta que el conductor hizo una maniobra para sacudirse el cuerpo de Miguel Ángel. Aunque el agresor iba con un acompañante, de éste ya no se supo nada y él salió libre a los pocos días.

"Yo sé que estos señores tienen dinero, yo no lo tengo para pagar un buen abogado, solo tengo un abogado lindo que me ha apoyado. Mientras ese hombre pasó Navidad con su familia yo pasé ese día mal porque en mi corazón hay un gran dolor", y se disculpa durante la entrevista por desahogar tu tristeza.

"Miguel Ángel siempre estuvo al pendiente de mí y ahora me quedé sola. A su pequeñita no le dieron oportunidad de conocerlo; este hombre no solo no se detuvo, sino que tampoco se bajó a prestarle ayuda ¿De qué sirve que hablen de los alcoholímetros si a él no lo detuvieron? Y, cuando lo hicieron, quedó en libertad. No lo entiendo".

El pago de los servicios funerarios ascendió a 70 mil pesos que logró conseguir con un prestamista. La aplicación para la que trabajó Miguel Ángel recién le reembolsó el dinero; pero Teresa tiene un pensamiento en su cabeza: ¿Quién le reembolsa a su hijo?

En su cuenta de Twitter, #Niunrepartidormenos realiza caravanas nocturnas en memoria de sus 57 compañeros que perdieron la vida, de paso, piden una Ley de Movilidad segura en la Cámara de Diputados. Además, realizan jornadas sociales de apoyo para dar mantenimiento gratuito a bicicletas y motocicletas a repartidores y civiles. A éstas las denominan Jornadas de Solidaridad.

UN AMPARO SOBRE RUEDAS

Esta agrupación reclama no ser vista por el gobierno como un sector necesario. "Hacen oídos sordos en nuestras situaciones; les pedimos que escuchen antes de querer sangrarnos con más impuestos de los que nos piden para trabajar en plataformas, porque también declaramos ante el SAT, y no ven que somos personas con responsabilidades y familia".

También consideró un despropósito que el Congreso capitalino recién aprobó el impuesto del 2% a los pedidos. "El procurador fiscal no supo cómo responder cuando le preguntaron sí ese impuesto sería trasladado a los repartidores. No tengo la certeza, pero no es ilegal, les dijo".

En respuesta, este jueves presentarán un amparo ante la Corte con el fin de revertir la media. Un buffet jurídico les brindó ayuda, pero Saúl subraya: "detrás de nosotros no hay ningún partido político. Nos vemos el jueves en la Corte".

