"Me asusta la intolerancia de Morena por 'Ley Mordaza'", alerta Gustavo Madero

ESTÉFANA MURILLO 21/09/2018 09:09 p.m.

Gustavo Madero, exdirigente nacional del PAN y actual senador de la república, reprochó a la bancada de Morena su actitud "antidemocrática e intolerante" ante la intención de reducir de 10 –como marca el reglamento- a cinco minutos el tiempo para presentar proyectos legislativos.

La iniciativa bautizada como "Ley Mordaza" polarizó al Pleno en su última sesión del jueves, en la que PRI y PAN abandonaron los trabajos en señal de rechazo contra lo que consideran es una medida que cierra el debate y que pretende "callar a la oposición".

Entrevistado al respecto por LA SILLA ROTA, el legislador chihuahuense y expresidente albiazul, Gustavo Madero, aseguró que la propuesta de modificar el reglamento interno del Senado enciende las alertas sobre lo que consideró, es una actitud "autoritaria" de Morena, partido del que dijo "no le teme por su aritmética" pero sí "por su intolerancia".

--¿Cuál es el ambiente que vive el Senado después de las protestas ante el intento de modificar los tiempos de intervención para que los legisladores presenten proyectos?

Hay un sentido de alerta ante lo que implicaría que prospere un proyecto como este en el Senado. ¿Qué es lo que está pasando? Que quieren instituir una sola voz, el país de un solo hombre y quieren borrar cualquier disidencia, cualquier oposición, debate o argumentación.

Lo que ellos están tratando de hacer es que no exista ninguna argumentación, análisis profundo, debate. El parlamento de lo que se trata en esencia es debatir y argumentar, después vendrá la hora de los votos y ahí cada quien lo hará como corresponda pero antes deben quedar muy claras todas las visones, todos los matices y consecuencias de cada iniciativa y cada ley.

Reducir a 5 minutos el tiempo para presentar un proyecto, o a un minuto el tiempo para hablar en tribuna es ridículo, no se puede argumentar nada en ese tiempo. Cuando estemos hablando de los temas de la marihuana, el Tratado de Libre Comercio, el aborto, la reforma educativa, en un minuto no se podrá dar un argumento de fondo.

--¿Ha habido algún acercamiento con Morena para lograr un acuerdo al respecto?

Nosotros ya hicimos un llamado, lo hizo también el PRI para que recapaciten y no persistan en este intento. Está es la negación misma de la democracia y creo que puede haber una corrección en este sentido que además es en contra de los propios reglamentos del Senado que se tienen que respetar.

Creo que estos días, de aquí al martes, deben de servir para reencausar los ánimos y que no insistan en tratar de callar la boca a los partidos de oposición, sino aguantar las críticas y las disidencias cuando existan.

--Primero hubo un desencuentro derivado del tuit desde la cuenta oficial del Senado sobre "la cuarta trasformación", ahora este tema ¿Qué está pasando en el Senado?

Ellos confunden y creen que ganar una elección a la Presidencia significa que deje de existir la democracia, la pluralidad y la tolerancia a las otras expresiones y fuerzas políticas.

Ellos creen que como Andrés Manuel tuvo el 53% de los votos, con eso ya tienen un cheque en blanco para hacer y deshacer este país como se les antoje.

Andrés Manuel lo puede hacer en el Ejecutivo porque ganó por el voto de la mayoría, pero en el Congreso ellos ganaron el 37% de los votos, lo que pasa es que con la configuración y las leyes de configuración sobre representación llegan a tener 70 de 128 senadores, esto les da la mayoría absoluta para aprobar la leyes, nombramientos y presupuesto como quieran pero no significa que estemos de acuerdo con eso.

Más de la mitad del país no coincidimos con ese punto de vista y habrá una elección en dos años y medio y esto podrá cambiar la correlación de fuerzas y entonces muchas de estas medidas deben entenderlas en el sentido de que solo es la expresión de un momento, no es para borrar todo lo que existe antes, ignorar a los partidos de oposición que son fuerzas con una presencia histórica en México y no pueden ser calladas como lo están pretendiendo.

--¿Cómo calificaría la relación y el canal de comunicación entre opositores y los legisladores de Morena?

Morena son muchas Morenas, no te podría decir con una respuesta unívoca, porque hay desde los que son bien radicales y todavía nos les entra el chip de que ya se terminaron las elecciones, hasta aquellos que son mucho más sensatos y están tratando de construir y de conducir esto para arrancar el Senado, instalar las comisiones y puedan operar ya los órganos internos.

Hay un abanico, sería injusto ponerlos a todos en un cajón pero en la práctica están dominando las expresiones más radicales y se están dando albazos como los de ayer.

Como el convenio de lo OIT lo sacaron en un albazo y lo sacaron si pasarlo a comisiones para que se votara. Nosotros no estamos discutiendo el contenido y el fondo estamos discutiendo el procedimiento, debía ir a comisiones no sean "weyes" por qué para unas cosas si vana consultar un aeropuerto y para un convenio que hay que ratificarlo en ese si no te das la oportunidad de escuchar todas las voces, no solo de los senadores, sino como los empresarios y sindicatos de diversa índole.

En la práctica se niega toda la consulta y la participación, se mayoritea cuando ellos quieren y utilizan estás formulas discrecionalmente cuándo es conviene, porque en un tema que por ley debe ser consultado no se hace pero si proponen para el aeropuerto una consulta que no debería porque es un tema técnico.

--¿La aplanadora de Morena, pasó de la metáfora a la realidad?

A mi no me asusta la aritmética de Morena, me asusta la intolerancia de Morena, lo antidemocrático que son. Morena y Andrés Manuel no tienen una convicción democrática eso es lo que está para asustar, no los números que tienen o los votos, sino la actitud de intolerancia, antidemocrática donde se da la voz de un solo hombre que, cuando quiere, decide como utilizar los instrumentos de democracia directa aunque estén fuera de la ley.

--¿Cuál será la estrategia que el PAN emprenderá en caso de que Morena insista en modificar los tiempos de intervención?

Nos vamos a apegar a nuestros derechos y nuestros derechos representan que podamos hacer el uso de la voz en la tribuna y en la presentación de iniciativas de acuerdo al artículo 76 y eso es lo que vamos a exigir que se respete, no los acuerdos de una mesa Directiva que nunca podrá estar por encima del reglamento.

Nosotros, en la práctica vamos a exigir que se nos respete nuestras facultades y derechos para expresarnos en el Pleno.

