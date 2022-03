"Me armé de valor e intentaré salir por mis propios medios de Ucrania"

KIEV.- Sobre la carretera, a bajas temperaturas, en medio de las sirenas que anuncian la llegada de misiles rusos, con helicópteros de la ofensiva sobrevolando en su cabeza y rumbo a la frontera con Polonia, Eric Eder Luján, un mexicano en Ucrania intenta salir del país junto con su esposa y sus hijas.

"Me armé de valor, nadie de gobierno me habló para lo de los documentos y pues ¿qué voy a hacer? Ahorita traigo a mi familia y voy a tratar de pasar las filas son tremendas [...] tratar de salir de la ciudad fue un laberinto", dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola para W Radio.

El mexicano rechazó querer ayuda en este momento del gobierno mexicano o su embajada en Ucrania, "¿Ya para qué?, reprochó". Aseguró que el país le falló en el momento en el que más lo necesitó.

"Si no me ayudaron cuando necesitaba salir del búnker, y que estaban las cosas fuertes... no sé, mi corazoncito está un poco sentido con el gobierno de México. Me sentí totalmente abandonado por mi país, que se supone que debe estar ahí para uno, para mí, para todos".

SE ACENTÚAN LOS ATAQUES RUSOS EN JÁRKOV

Eric contó que lo que lo motivó a salir de Ucrania en medio de la guerra es la situación por la que atraviesa el país, que cree saldrá perdedor en el combate contra el Kremlin, pues la estrategia de Putin fue dejar "lo mejor" para el final: los soldados más experimentados en la guerra y los tanques y armamento más nuevo, de acuerdo con lo que su cuñado ucraniano -que está en la línea de defensa- le contó.

Aunado a ello, el objetivo de las tropas ofensivas ya no sólo está centrada en tomar edificios o ciudades estratégicas, sino en disparar y atacar contra quien sea, sin importar si son niños.

"No están respetando nada, hay niños ya falleciendo, está muy mal la cosa", dijo preocupado.

Luego del ataque a la torre de televisión ucraniana, las autoridades locales registraron al menos cinco muertos y cinco heridos.

La última cifra de corte emitida por el ministro de Salud de Ucrania fue de 198 decesos, incluidos tres niños y mil 115 heridos, incluidos 33 menores de edad.

En las últimas 24 horas también murió una médica anestesióloga, quien iba en su automóvil rumbo al hospital para llevar a su sobrino herido y fue víctima del fuego.

"Estos actos son inhumanos, terroristas, y definitivamente no debe quedar impune", condenó el funcionario.

En tanto, las tropas ucranianas intentan hacerle frente a la invasión. Eric contó que su cuñado ha previsto una fila de más de 60 kilómetros de soldados montados en tanques que intentarán ingresar a Ucrania.

"Sí, yo creo que Ucrania va a perder. Lanzaron primero todos los tanques viejos y (Putin) mandó a los muchachitos, estudiantes. Este hombre lo que hizo es que lanzó primero todo el arsenal viejo y ahora viene con lo nuevo, esa es la cosa y con los soldados experimentados, la gente que en realidad viene fuerte".

LAS 20 HORAS MÁS LARGAS

Mientras tanto el mexicano intentará salir del país en el próximo día, cuando normalmente su casa está a 45 minutos de la frontera y cruzar hacia Polonia normalmente le tomaba entre cuatro y cinco horas.

Sin embargo su mayor deseo es regresar a México, para que su familia pueda relajarse. En Polonia ya lo espera su comadre, quien consiguió un lugar en el que pueden refugiarse.

"Estamos todos con el miedo, está muy difícil la situación. Íbamos en la camioneta y sonó la alarma de misiles. Hasta mi hija me dijo 'Papá, papá un helicóptero'".









