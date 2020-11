"Me aplicaron la vacuna covid y no duele", afirma voluntario

Hace tres semanas inició en el país el ensayo de la Fase III de la vacuna contra covid-19 elaborada por el laboratorio chino CanSino Bio, en el que participarán entre 12 mil y 15 mil voluntarios de 13 estados, ya que el protocolo de investigación se está desarrollando en 20 centros de investigación.

Uno de estos voluntarios es Jorge Morales, quien es corresponsal de Televisa en Oaxaca y se decidió a participar en el protocolo en esa entidad. Por la mañana de este jueves publicó en su cuenta de Twitter: "Listo para participar en el ensayo clínico de la vacuna de CanSino Biologics contra el coronavirus, aquí, en la ciudad de Oaxaca".

Algunas horas después publicó un pequeño video en el que se le puede ver sentado, usando cubrebocas y con el brazo izquierdo descubierto, justo antes de recibir la inyección con la dosis de la vacuna.

"Bueno, pues ya me acaban de aplicar la vacuna en este ensayo clínico, no se siente prácticamente nada, no duele, no lastima tampoco la aguja y lo que nos han pedido es permanecer durante media hora más aquí en el laboratorio, donde nos van a mantener en observación por si hubiera alguna reacción".

Dijo que es una experiencia "chistosa", porque estuvo tranquilo durante todo el proceso, pero sintió un poco de nervios ya al ver la aguja y cuando se la comenzaron a aplicar en el brazo.

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL ENSAYO DE LA VACUNA CONTRA COVID?

En la Ciudad de México el protocolo de esta vacuna comenzó hace dos semanas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", que lanzó en redes sociales la convocatoria al público general en la que indica: "Si tienes 18 años o más participa como voluntario en los estudios de vacunas covid-19".

Sin embargo, para poder participar en el protocolo se debe cumplir con ciertos requisitos, por eso el primer paso es llenar un formulario, que es el filtro para conocer las condiciones de salud de los interesados.

Para llenarlo sólo se debe ingresar a la página www.infecto.mx en donde se encuentra el enlace al formulario que deben llenar quienes desean ser voluntarios y recibir la vacuna elaborada por el laboratorio CanSino Bio.

En la página se detalla que "Éste es un cuestionario que nos ayudará a saber si usted es un potencial candidato para participar en uno de los protocolos de investigación para vacunas contra Sars-CoV-2, el virus que causa Covid-19".

A los interesados se les pide su información personal básica, como nombre, correo electrónico y número celular para mantener contacto con ellos en caso de que cumplan con los requerimientos.

Entonces inician las preguntas sobre su estado físico y de salud, con el fin de conocer si tienen alguna condición de riesgo que les impida participar. A los posibles voluntarios a recibir la vacuna contra covid-19 se les pregunta su edad, peso y estatura, sexo y si han presentado alguna reacción alérgica a otra vacuna.

Una de las preguntas clave es "¿Algún médico le ha diagnosticado infección por Sars-CoV-2 (Covid-19)?", ya que es fundamental que los voluntarios no se hayan enfermado durante estos meses de pandemia para que no tengan anticuerpos contra el virus.

Asimismo, los posibles candidatos deben responder si padecen diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes o del sistema inmunológico, cáncer, VIH, hepatitis B o C, o Síndrome de Guillain-Barré.

La salud mental también es un factor importante, por eso se pregunta a los interesados si han sido diagnosticados con alguna enfermedad psiquiátrica, como depresión, ansiedad, esquizofrenia o trastorno bipolar.

Los posibles voluntarios también deben detallar si toman algún medicamento, si recibieron quimioterapia en los últimos seis meses, si les realizaron alguna transfusión sanguínea, si les han puesto alguna vacuna en el último mes y si han participado en algún protocolo médico.