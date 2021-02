Mayoritea Morena para avalar fin de fideicomisos, pese a protestas

Morena aprobó en comisiones, sin la oposición, el dictamen para eliminar 109 fideicomisos y pone en riesgo a la ciencia, arte, protección a defensores de derechos humanos y periodistas, principalmente, con el argumento de destinar 68 mil millones de pesos a la salud. Este miércoles pasa al pleno de la Cámara de Diputados.

La oposición afirmó reiteradamente que los planteamientos expresados por la bancada de Morena para cumplir la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador presentan deficiencias y contradicciones.

Mario Delgado, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció que ignoran cuánto de ese dinero que calculan tienen los fideicomisos será destinado a los fines prometidos en el sector salud.

Dentro de la bancada de Morena hubo dos votos en contra; el de Rocío Barrera que señaló la medida era un error y el de Lidia Anaya que recriminó que se estaba mintiendo al pueblo. El resto de la bancada avaló el dictamen y argumentó que ningún beneficiado quedaría desprotegido pues Hacienda garantizaría la entrega de estos recursos por otra vía administrativa. Así, fue aprobado en lo general con 20 a favor, 15 en contra y una abstención

Pero en el momento en que se discutían las reservas del mismo, los legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y PRI se levantaron de la sesión de la comisión. La razón fue que el legislador de Morena César Hernández introdujo una reserva que pretendía incluir además de los 109 fideicomisos, un fondo de salud por 30 mil mdp, sin exponer o no con claridad si sabía lo que ello implicaba.

LOS ARGUMENTOS DE LA OPOSICIÓN

"Digámoslo con toda franqueza", afirmó el coordinador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo.

"Le estamos quitando a varias leyes el instrumento que les permite cumplir compromisos. Y dejarlos a expensas de si habrá o no recursos en una dependencia, secretaría y entidad donde está puesto, es un despropósito", aseguró. Cuestionó el argumento de haber encontrado corrupción en los fideicomisos, "no he visto un sólo funcionario canalizado ante la justicia, y si hay problemas de corrupción basta con modificar las reglas de operación", sugirió.

En general legisladores del PAN, PRI, PRD e independientes, acusaron que los parlamentos abiertos que se realizaron para dictaminar la primera iniciativa de Dolores Padierna que en un inicio eliminaba 44 fideicomisos, fueron una simulación porque las opiniones de expertos, cineastas y científicos entre otros -que se opusieron a su desaparición-, no fueron incluidos en el dictamen. Calificaron como un albazo el hecho de conocer de un día para otro, un nuevo dictamen con 109 fideicomisos en lista y no solo los 44 iniciales más 11 que agregó hace un mes el coordinador de la bancada mayoritaria, Mario Delgado. Y advirtieron que este nuevo dictamen no especifica ni precisa con claridad que los 68 mil mdp serán asignados al tema de salud como justificó el Ejecutivo.

Los morenistas, como bancada mayoritaria, argumentaron que eliminar los fideicomisos significa cumplir un compromiso de campaña del presidente; y destacaron que esto es parte de un nuevo modelo económico.

ONG SE INCONFORMAN

Diversas organizaciones y colectivos sociales, de científicos, de deportistas, de artistas, entre otras, hicieron un llamado para que la Cámara de Diputados no elimine una serie de fideicomisos públicos.

Estos personajes aseguraron que de desaparecer estos fideicomisos, la ciencia y la tecnología, el cine y la cultura, la reparación a víctimas, la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos quedarán sujetos al capricho de los ciclos políticos y al criterio de los políticos.

Al colocar el dinero en fideicomisos, se evita que estos recursos sean sujetos de negociaciones políticas y jaloneos que, año con año, se hacen en la Cámara de Diputados al momento de aprobar el presupuesto anual.

Aseguraron que el dinero de los fideicomisos no alcanzan para enfrentar la actual crisis de la covid-19 ni para garantizar los programas sociales de la 4T; rechazaron que se les dé un manejo opaco ni discrecional, pues incluso estos mecanismos fueron creados para combatir la discrecionalidad y la opacidad que caracteriza a la política en México.

“Al desaparecer los fideicomisos se pretende someter a todo los sectores a su voluntad”, lanzaron.

LEYES QUE MODIFICA ESTE DICTAMEN

1.- Personas defensoras de derechos humanos y periodistas

2.- Cooperación internacional para el desarrollo

3.- Hidrocarburos

4.- Industria eléctrica

5.- Financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero

6.- De ciencia y tecnología

7.- Aduanera

8.- Servicio ferroviario

9.- Cultura física y deporte

10.- Cinematografía

11.- Federal de derechos

12.- De presupuesto y responsabilidad hacendaria

13.- Fondo mexicano del petróleo para la estabilización y desarrollo

14.- Bioseguridad de organismos genéticamente modificados

15.- Fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios

16.- Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo de apoyo a sus ahorradores.

El perredista Antonio Ortega adelantó al inicio de la reunión que duró más de cuatro horas. "Si no hay disposición para revisar el presupuesto con diálogo y responsabilidad democrática no tiene caso que sigamos deteriorando esta discusión... La mayoría va a respaldar la decisión que el presidente ya tomó". La panista Laura Rojas cuestionó que estos fideicomisos no pueden desaparecer de un día para otro, ya que algunos contienen recursos públicos, pero también privados e internacionales. El priista Fernando Galindo sugirió agregar un transitorio en el que se especifique que los 68 mil mdp se destinarán específicamente al tema de salud, “de lo contrario queda una bolsa de recursos sin destino claro”, consideró.

DOS MORENISTAS EN CONTRA

Dos legisladoras de Morena adelantaron su inconformidad con el dictamen. La primera fue Rocío Barrera señaló que eliminar el fondo para protección de personas de derechos humanos y periodistas carece de argumentos, plantea presunciones y daña vidas humanas. "México es uno de los países donde más riesgo ejerce el periodismo y esta situación no va a cambiar mientras sigamos tomando decisiones equivocadas, a partir de diagnósticos incompletos. Comprendo y comparto la necesidad de procurar mejores controles sobre el ejercicio de los dineros públicos, pero no es así”, dijo.

La segunda fue la hidalguense Lidia Anaya. “No puedo ni debo apoyar esta iniciativa porque sería mentirles a los ciudadanos. Y en congruencia del no mentir, no robar, ni traicionar, estamos mintiendo y traicionando” consideró. La tercera fue Laura Pérez, secretaria de esta comisión, quien se abstuvo.

LA DEFENSA DEL EJECUTIVO

El diputado Iván Pérez argumentó que los señalamientos de la oposición “venden mediáticamente y políticamente… de ninguna manera se va a dejar sin recursos el tema de la protección de los periodistas ¿Dónde dice?", cuestionó. Señaló que en este momento “lo que importa es salvar vidas” y reiteró que “nadie quedará desprotegido pues el gobierno federal establecerá los mecanismos jurídicos y de financiamiento que sustituirán a los fideicomisos... No le vamos a regatear al presidente ningún voto... Habrá que ser creativos e imaginativos para tener los recursos, los nuevos programas o fondos que se tendrán que crear a partir de las decisiones del gobierno porque es su facultad".

Mientras que el legislador Ignacio Campos expuso que el fondo metropolitano es inequitativo. En el caso de los científicos, justificó que el índice de patentes es muy bajo. "¿Cómo medimos la productividad de los fideicomisos cuando no ha habido resultados?" y ejemplificó que un investigador, por publicar un artículo en una revista, recibe recursos “cuando eso no tiene un impacto en la comunidad”.

El diputado Marco Antonio Reyes negó que el fondo de periodistas desaparezca y señaló que se resigna a la secretaría de Gobernación. "Su debate que traen de engañar a la gente que vamos a extinguir los fideicomisos y dejarlos sin apoyos, es falso".

SE LEVANTAN DE LA MESA

Cuando la oposición escuchó la reserva del legislador de Morena César Hernández, intentaron corregirlo. Pero él hizo caso omiso. Fue por eso que, en cuestión de minutos, se levantaron de la sesión con el fin de romper el quórum de la misma. “Nos levantamos de la mesa porque es un albazo los mexicanos”, informó Movimiento Ciudadano.

“Una burla, un atentado contra la población, nos retiramos también” agregó el PAN. “Es irregular el procedimiento”, acusó el PRD. “No estamos de acuerdo con estas propuestas, nos retiramos”, dijo el PRI. “No avalamos estas prácticas”, señaló un legislador independiente. “Lamento que se retiren”, dijo el legislador Pavel Jarero de Morena. Pero la medida sí causó repercusiones por lo que el presidente de la comisión tuvo que dictar un receso de quince minutos “para revisar si cumplimos con el quórum”, justificó.

PROTECCIÓN A PERIODISTAS

Financiar programas para proteger a periodistas a través del Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, es una de las propuestas por el Congreso para abolir fondos fiduciarios federales, según informes.

De acuerdo con la propuesta legislativa, que fue presentada por Morena, los programas de protección a periodistas dejarían de ser financiados por el mecanismo; en cambio, serían financiados por la secretaría del interior, un movimiento que podría dejarlos vulnerables a las maniobras políticas.

"El CPJ está angustiado por la propuesta al congreso federal bajo la cual la protección de cientos de periodistas amenazados y defensores de derechos a los caprichos políticos y al comercio de vacas", dijo Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México.

El Congreso de México no debería permitir la protección de periodistas en uno de los países más mortíferos del mundo para que la prensa se politice

El Mecanismo Federal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas fue establecido en 2012 para proporcionar reporteros y defensores de derechos amenazados con medidas de protección, como botones de pánico, guardaespaldas y acceso a casas seguras, como ha documentado el CPJ.

Al 28 de septiembre de 2020, el mecanismo ha brindado protección a 1,304 personas, incluidos 418 periodistas, según un comunicado publicado en el sitio web de la institución en esa fecha.

La comisión de finanzas de la Cámara de Diputados del Congreso mexicano está lista para votar la propuesta hoy, luego de lo cual será enviada al pleno de la cámara; si se aprueba allí, el presidente de México puede convertirlo en ley.

(MJP)