Mayorías infladas, transa de los partidos en el poder

A 76 días de la jornada electoral más grande en la historia de México, las reglas que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar la sobrerrepresentación partidista en Cámara de Diputados fueron bien recibidas por los partidos de la oposición, pero no por el partido gobernante en el poder federal.

Y, aunque es probable que estas reglas sean revertidas en el Tribunal Electoral Federal, expertos coinciden en que Morena es "el caso [de sobrerrepresentación] más grave en la historia política", pese a que el PAN y el PRI repitieron la maniobra durante los sexenios que gobernaron.

El viernes, el INE fijó nuevos criterios para la asignación de curules a diputados plurinominales, es decir, aquellos que no requieren de una campaña política. A la fecha son 200 y se asignan por el número de votos que obtuvo el partido solo o en coalición.

En un inicio, los diputados plurinominales eran 100 y, en los últimos años, se ha hablado de la posibilidad de volver a reducirlos a ese mismo número. Incluso, diputados de Morena en la 64 Legislatura, como la hoy secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, propusieron reducirlos, pero las propuestas no han prosperado.

El tema ha sido polémico según la postura del partido en turno. Cuando lo hizo el PRI, en la década de los 90, partidos como el PRD y el PAN reclamaron; pero ahora que lo hace Morena, bajo la bandera del partido de izquierda, el PRI y el PAN reclaman.

En su momento el PAN también lo hizo durante los sexenios que gobernó, pero en lugar de crear una sobrerrepresentación, su alianza con el PRI fue evidente, razón que a la fecha les ha sido cuestionada.

Benito Nacif, ex consejero electoral y director de estudios políticos del CIDE, consideró que, si bien el acuerdo del INE era necesario, llega tarde "porque ya se registraron las coaliciones, estamos a punto de iniciar las campañas, el Tribunal tendrá que definir si este acuerdo no contraviene el artículo 105 de la Constitución que obliga a que los cambios en las reglas importantes en materia electoral, sólo ocurran hasta 90 días antes del proceso".

Según sus cuentas, esta medida debió instruirse en mayo 2020. "Lo que en su momento se llamó ´los diputados sandía´ o ´partidos nodriza´ como socios de coalición, que llegan al tope de sobrerrepresentación es un problema que requiere solución", dijo.

Nacif consideró que el acuerdo del INE tampoco representa una solución de fondo. "El problema es la sobrerrepresentación de las coaliciones", advirtió y ejemplificó que, si bien la coalición Juntos Haremos Historia logró 44 % de la votación, sobre la práctica ejecuta el 65 %.

"Eso es rebasar el tope de la sobrerrepresentación por más del doble de lo que permite la constitución que es el 8 %. Me parece que pese al intento del INE había otras medidas que podrían haberse tomado" y respaldó la propuesta original de hacer un test a la sobre representación de las coaliciones, para que no quedaran sobre representados con más del 8 %, como lo indica el artículo 54 de la Constitución.

Si bien esta era la propuesta original del INE, "al final aprobaron un acuerdo diferente que no resuelve el problema y eso puede abrir la puerta a que el Tribunal lo revoque", señaló.

En ese escenario, dijo, sería el Congreso quien tendría que legislar sobre el tema. Pero, en este momento, la autodenominada cuarta transformación tiene la mayoría y, de lograr los mismos números en la elección de2018, prevé que eso no sucederá.

"En 2018 este problema se sale de control. Por eso se necesita que el Tribunal aclare cuál es el alcance de cómo interpretar el artículo 54 de la constitución, si incluye o no a las colisiones. En lo personal me parece que este tribunal no lo va a hacer".

Morena presentó hoy su impugnación ante el Tribunal Electoral y calificó el acuerdo como una "triquiñuela" electoral que bloquea a Morena y favorece al PRI y PAN.

"PRÉSTAME TU DIPUTADO"

Jean Francois Prudhomme, director del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, coincidió con Nacif. "El préstamo de candidatos a partidos más pequeños es el tema, Morena tuvo la posibilidad de obtener un número mayor de diputados de representación proporcional, pero esto ya había sucedido también con el PRI y el partido Verde, sólo que el fenómeno adquirió grandes dimensiones en 2018".

El también politólogo y experto en temas electorales, consideró que el rumbo del tema dependerá de la complejidad de la relación entre el INE y el Tribunal Electoral.

"El INE tenía que tomar esta decisión ahora, antes del registro de las candidaturas, pues ahora los candidatos tendrán que comprobar si tienen o no militancia en el partido que los está postulando para la elección", precisó.

En caso de que el TEPJF frene este acuerdo, dijo, el tema no tendrá mayor repercusión porque el Congreso no legislará al respecto en este momento, "y entonces quedará como un debate público". Prudhomme destacó que la memoria es ahora relevante para entender la actuación del INE.

"En años anteriores está práctica se hizo en gran parte para tratar de deshacer uno de los mecanismos que permitía la hegemonía de un partido político. Es resultado de varias reformas que se hicieron para garantizar que hubiera un mayor pluralismo en el sistema político mexicano.

"Sería una lástima que estuviéramos desandando camino, sería triste regresar a tener interpretación de disposiciones legales que favorecen el fortalecimiento de la hegemonía del partido político que tiene mayor proporción de votos", afirmó.

Sin embargo, adelantó que, aunque se logre legislar el tema, los partidos políticos siempre buscarán la manera de dar la vuelta a su propia ley. "Curiosamente ellos legislan y aprueban leyes y luego son ellos frecuentemente quienes buscan la manera de dar vuelta a la legislación que han aprobado".

EN #CitaConLasUrnas SE ANALIZÓ EL TEMA

Jose Roldán Xopa, columnista de La Silla Rota, también avaló el acuerdo del INE, pero consideró que "haberlo hecho en este momento, indirectamente, da la razón a Morena" en la impugnación que el partido anunció que presentará en breve ante el Tribunal Electoral.

Consideró también "reprobable" el exceso de declaraciones verbales sobre el tema; la clase política y funcionarios públicos "a no dejarse llevar por la incontinencia verbal".

Romina Román, también periodista y columnista de este portal, enfatizó que la medida tiene en contra el factor tiempo. "Cuando ya se está perfilando campañas y candidatos, y está casi todo listo para el 6 de junio".

Agregó que la representación no debería de ocurrir, "jamás me hubiera imaginado una alianza PRI, PAN, PRD, pero tampoco una alianza Morena con partido Verde". Y sugirió que lo más adecuado es legislar al respecto posterior a la jornada electoral.

El politólogo Alejandro Encinas Nájera destacó que es incongruente que el PRI reclame ahora una práctica que avaló cuándo fue partido en el gobierno. Consideró que el Instituto asume "un rol que no le corresponde"; y calificó que "esto tiene una medida de beneficiar a determinados competidores y afectar a otros".

"Hay consejeros guiados por su animadversión política, la fórmula que hoy se aplica fue resultado de consejeros anteriores", dijo. Y criticó la postura del consejero electoral Ciro Murayama respecto al tema

Con estás medidas, el @INEMexico garantiza el cumplimiento de mandatos constitucionales y la pluralidad política en materia de diputaciones. https://t.co/3LkP8je9Gt pic.twitter.com/mIp2W7z2Nm — @INEMexico (@INEMexico) March 22, 2021





