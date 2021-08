Mauricio Toledo: aún desaforado ¿con protección?

En caso de ser desaforado, el futuro del diputado petista Mauricio Toledo, dependerá del actuar inmediato de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. Así lo consideraron expertos constitucionalistas consultados por La Silla Rota.

Mauricio Toledo fue acusado de enriquecimiento ilícito, por parte de la FGJ, el pasado 25 de enero, cuando la fiscal Ernestina Godoy informó que existía "una acusación sustentada con un incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio".

Elisur Arteaga, profesor investigador de la Escuela Libre de Derecho, afirmó que, si esta declaración de procedencia concluye sin contratiempos y se le retira el fuero al ex alcalde de Coyoacán, "él quedará a disposición del juez que lo está requiriendo y en su caso, de proceder e ingresará a prisión, por lo que no podría rendir su protesta como diputado reelecto. Esto significa que no tendrá inmunidad mientras no rinda protesta".

No obstante, dijo que, si Toledo queda en libertad y logra rendir protesta, –el 1 de septiembre próximo– como diputado reelecto, volverá a tener fuero y quedará al margen de una nueva actuación del ministerio público. Entonces, se requerirá una nueva solicitud de declaración de procedencia.

"Existe la posibilidad de que, tan pronto la Cámara de Diputados emita una declaración de procedencia, esta persona se esconda y se presente subrepticiamente en la cajuela de un automóvil a rendir protesta", dijo en referencia al caso de Julio César Godoy.

En este escenario, Arteaga recordó que, por su naturaleza, la policía capitalina no puede ingresar a San Lázaro, pero el presidente de la Cámara de Diputados podría negarse a tomar la protesta de Toledo, porque hay un proceso abierto en su contra.

Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincidió en el planteamiento; y advirtió que en estos momentos la Fiscalía de Justicia capitalina debería ya estar lista para, de concretarse este desafuero, solicitar inmediatamente a un juez penal inicie la carpeta de investigación.

"Este será un elemento para que el propio Congreso no le tomé protesta en tres semanas; y por lo tanto no pueda volver a tener fuero. Un elemento se va a concatenar con otro", explicó. Consideró que los próximos 21 días son clave para el avance de la carpeta de investigación, si lo que se busca es vincularla con un proceso penal.



"Vinculado, la Cámara podría no tomarle protesta al legislador. Y eso no significaría un acto discrecional del Congreso, sino contra una carpeta de vinculación a proceso para que pueda decir: mientras este señor está en su proceso penal acusado de un delito importante no se le toma protesta y, por lo tanto, no se le da el fuero".

Concha confió en que en este escenario ninguno de los integrantes del nuevo Congreso, es decir de la 65 legislatura, estaría interesado en su toma de protesta. Y describió que esto no es como un juego de niños en el que Toledo pudiera ingresar al Congreso y afirmar que "ya se salvó" por el solo hecho de "tocar la base como en el juego de lobo", dijo.

"Para ese momento tendría ya que existir una acusación formal, un inicio de investigación y proceso penal. Y es un elemento suficiente para que la Mesa Directiva diga no te puedo tomar la protesta, es menos telecomedia de lo que pareciera. Siempre y cuando, esto es muy importante, la Fiscalía Capitalina no se vaya a dormir en sus laureles y en esas tres semanas no inicien el procedimiento".

EL CASO SE ATRASÓ MESES

El 25 de enero pasado, la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, informó que existía "una acusación sustentada con un incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio, lo que resulta incongruente con sus ingresos reportados".

Ese mismo día, Ernestina Godoy informó que la investigación comenzó el 4 de septiembre de 2020. "Se acreditó que el imputado cuenta con inmuebles cuyo valor excede a los ingresos legalmente manifestados como servidor público", y argumentó que se revisaron sus declaraciones patrimoniales desde 2006, es decir, de los últimos 15 años.



"Para que la persona imputada comparezca a un juez y enfrente un juicio justo y apegado a derecho, como cualquier ciudadano, la Cámara de Diputados debe retirarle la protección constitucional que tiene por su condición de diputado federal", subrayó Godoy.



En aquel momento, no se sabía que Toledo tenía la intención de reelegirse en su cargo como diputado federal, hecho que logró en las pasadas elecciones por el partido del trabajo en el distrito 5 federal de San Martín Texmelucan, Puebla.

Durante siete meses, el ex alcalde de Coyoacán fue protegido por la bancada del PT, que utilizó su lugar dentro de la Sección Instructora por lograr votos favorables, o bien, abstenciones, que entramparan el avance natural de su caso.

Por ejemplo, en febrero, el caso pasó a segundo término porque este órgano dio celeridad política al desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del PAN, a quien finalmente desaforaron.

En marzo y abril, la defensa de Toledo utilizó extensiones en los periodos límites de investigación, para entregar de último momento pruebas que su defensa, dijo, eran relevantes para desmentir a la Fiscalía capitalina.

Al mismo tiempo, Toledo dio a Morena su voto para avalar cada una de las reformas impulsadas por la autodenominada "cuarta transformación" en la Cámara de Diputados, con lo que postergó su desafuero.



En mayo y junio, la bancada de legisladores priistas también tomó parte, cuando la diputada Claudia Pastor abrió un escenario de dimes y diretes respecto el sentido de su voto en la última sesión del caso en la Sección Instructora.

Cuando el presidente del órgano, el morenista Pablo Gómez, afirmó que su voto fue favorable, ella informó a la Mesa Directiva que fue en abstención. Con este contratiempo, Toledo ganó un par de semanas más para que su caso no avanzará legalmente.

Durante el siguiente mes, julio, partidos políticos negociaron en varias sesiones de la Comisión Permanente para no reunir los votos necesarios que permitieran poner fecha al desafuero.

Ahora, a 21 días de que Toledo pierda su fuero constitucional como legislador de la 64 legislatura, mañana se revisará su caso en el Congreso. De perderlo, existe la posibilidad de que el experredista pudiera volver a lograr fuero el 31 de agosto si logra tomar protesta como diputado reelecto para la 65 Legislatura.

