Matos: 4T busca manipular la historia sobre fundación de Tenochtitlán

El domingo 14 de febrero iniciaron las actividades de las 15 Conmemoraciones por los 200 años de la consumación de la Independencia, los 500 años resistencia indígena y los 700 años de la fundación México- Tenochtitlán.

Sobre esta última celebración, el arqueólogo y antropólogo, Eduardo Matos Moctezuma aseguró a Milenio no estar de acuerdo en celebrar 700 años de la fundación de Tenochtitlán, de acuerdo a las evidencias, incluso los códices muestran que esta gran urbe prehispánica surgió en 1325 y no en 1321, como se indica en el programa de festejos anunciados por el gobierno federal,

''Es una manera de manipular la historia", afirmó el arqueólogo Matos Moctezuma.

El también fundador y director del Proyecto Templo Mayor, Matos Moctezuma indica que el año de 1321, que el actual gobierno declara que fue la fecha de fundación de Tenochtitlán, "no está basado en nada". Hay varias fechas, pero en la que más coinciden los códices es en el año de 1325.

En 2019, durante una reunión con especialistas celebrada en el Templo Mayor para discutir el tema, se dijo que una ciudad no nacía de la noche a la mañana, que es producto de un largo proceso como el caso de Tenochtitlán. La fecha de 1321 que ellos manejan no aparece por ningún lado, no hay ni siquiera base o alguna crónica que la mencione.

El arqueólogo fue invitado por el gobierno federal para participar en las actividades para conmemorar la fundación de Tenochtitlán, pero se negó a participar.

"Me invitaron amablemente, pero no voy a participar porque están partiendo de que la fundación de Tenochtitlán fue hace 700 años, y creo que es incorrecto como lo están manejando", dijo Matos Moctezuma.

El explorador e investigador del corazón del espacio sagrado de los fundadores de Tenochtitlán, informó que la invitación que si aceptó fue la que le extendió la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para impartir el curso en línea "Las ciudades de Tenochtitlán y Tlatelolco. Surgimiento, conquista y recuperación", que inició ayer dentro del programa Grandes Maestros UNAM.





