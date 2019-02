Más peticiones “inusuales” del jurado retrasan veredicto de “El Chapo”

REDACCIÓN 06/02/2019 04:32 p.m.

El veredicto del juicio contra Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, se ve cada vez más lejos, luego que el jurado, en el tercer día de deliberaciones, ha realizado más peticiones, en este caso “inusuales”.

Los testimonios completos de tres de los testigos protegidos más importantes del caso: Jesús “El Rey” Zambada; Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”; y Dámaso López Núñez, “El Licenciado”; todos ellos piezas importantes en el Cártel de Sinaloa.

Estas nuevas peticiones complican más el caso, pues el jurado no parece estar cerca de un veredicto, así lo han dado a conocer los periodistas Alan Feuer, de The New York Times, y Keegan Hamilton, de Vice.

Estas son las segundas peticiones del jurado, ayer solicitaron los testimonios completos de Alex y Jorge Cifuentes, capos colombianos cercanos a “El Chapo”, también la llamada entre Guzmán Loera y una mujer desconocida y el testimonio de “El Rey” Zambada sobre un hombre apodado “El Chespiro”.

Las peticiones que hizo ayer el jurado sugieren dudas sobre la distribución de efedrina y la fabricación de metanfetamina, cargos por los cuales es acusado Guzmán Loera.

Sin embargo, se desconoce los motivos de la petición de los tres recientes testimonios completos, los cuales, tan solo juntarlos, podría costarle días a los fiscales estadunidenses, pues las transcripciones pueden superar las mil páginas.

La pregunta incómoda

Más allá de las peticiones del jurado, fue una pregunta al juez Brian Cogan la que puso en aprietos a los fiscales y al mismo magistrado.

"Si los miembros de un cártel de drogas son asesinados por un cártel opuesto por razones personales, ¿eso constituye un delito de narcotráfico?", fue el cuestionamiento del jurado.

La respuesta de Cogan fue contundente: Si un asesinato fue por "razones totalmente personales" no es un crimen de narcotráfico.

Pero, ¿A dónde quiere llegar el jurado con este cuestionamiento?, si bien, entre los 10 cargos que pesas contra “El Chapo” en el actual juicio ninguno es por homicidio, sí existen acusaciones de comparación para cometer un asesinato.

Al jurado parece preocuparle que el asesinato de hombres como Rodolfo Carrillo Fuentes, del Cártel de Juárez; el de Miguel Martínez, “El gordo”; y Ramón Arellano Felix, del Cártel de Tijuana; fueron por motivos personales más allá del narcotráfico.

Carrillo Fuentes fue asesinado junto a su esposa al salir de un cine en Sinaloa, testigos sostienen que el crimen fue ordenado por “El Chapo” luego de que ambas organizaciones, el Cártel de Sinaloa y el de Juárez, mantuvieran conflictos. Pese a los intentos de llegar a la paz, una ocasión en la que Rodolfo le habría negado el saludo a Joaquín, fue lo que en realidad ocasionó el homicidio en su contra.

Caso parecido el de Rafael Arellano Félix, asesinado en la calle en medio de un festival en Sinaloa. Guzmán Loera y los hermanos del Cártel de Tijuana tenían un largo historial de enemistades que iban, según testigos, más allá del narcotráfico. Guzmán Loera terminó sacando del camino a los Arellano Félix.

Sin embargo, solo son tres de un largo historial de asesinatos con los que se vincula a “El Chapo”.

Durante este miércoles, Guzmán Loera se vio sonriente, vestía un traje negro con una camisa gris y una corbata negra. Mientras que sus abogados defensores se mostraban relajados.

