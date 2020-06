Más muertos por covid, pero menos servicios funerarios ¿por qué?

Los datos oficiales indican que desde hace dos semanas el número de defunciones por covid va en aumento. Sin embargo, el número de servicios funerarios va a la baja según datos de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias en México (ANDFM) ¿Debería ser al revés? ¿Es decir, que el sistema funerario estuviera al tope de sus limitaciones si no es que, rebasado?

Roberto García, vicepresidente de esta asociación, habla con La Silla Rota de lo que podría explicar esta contradicción. "El día más alto que registró el gobierno por defunciones fue el 3 de junio; mil 092 defunciones. Pero para esas fechas los socios funerarios de aquí de Valle de México, ya nos empezaba a venir a la baja la solicitud de servicios funerarios, un decremento. Y así se ha mantenido constante esta última semana, ha ido a la baja aproximadamente de un 50 por ciento de la demanda que nosotros traíamos alrededor del 10 de mayo".

Hemos estado platicando con algunos socios y pueden ser dos cosas. Uno, que estén aumentando las defunciones en los estados pues recordemos que cuando empezó la emergencia sanitaria fue en el Valle de México, y que ahora el boom se esté yendo hacia otros estados. Pero no tenemos datos de que se esté, por decir, desbordando el sistema funerario en alguna entidad. Lo que nos aportan nuestros asociados en Puebla, Oaxaca, Chiapas es que el número de solicitudes de servicios funerarios se incrementó desde la semana pasada. Pero no como para verse rebasados

"En la zona norte en Tijuana va bajando la demanda, en Monterrey se mantiene en un nivel medio. Es decir, aunque aumentó un poco el porcentaje tampoco se desbordó en el Norte. No tenemos en este momento detectado algún foco rojo importante de incremento".

¿Qué es lo que creemos que está sucediendo? Y una percepción propia, que recién se estén registrando defunciones anteriores; que se están trayendo datos que no se habían registrado anteriormente quizás porque eran personas que tenían pendiente un estudio para confirmar muerte por covid y que por eso en este momento ya se están empezando a acumular. Pensamos que la autoridad está registrando los números que venían arrastrando de días anteriores y por eso la cifra creció. Pero el hecho es que en Valle de México el número de defunciones está descendiendo considerablemente

García agrega que, aunado a esto, la disponibilidad para servicio de crematorios se ha acortado. "Si la primera semana de mayo tal vez teníamos un tiempo de espera de 24 a 36 horas, ahora la espera ronda entre 12 y 24". Y retoma la referencia del 10 de mayo. "La primera semana de ese mes los tiempos para encontrar espacio en un crematorio eran hasta 48 horas máximo, ahora son 24 esto significaría una reducción de la demanda del 50 por ciento en Valle de México".

Por otro lado, dice, creció también la opción de entierros, inhumaciones en panteones; pero, aun así, dice, esta no ha rebasado las cremaciones.

- ¿Cabe la posibilidad de que descenso de servicios funerarios regulares, sea porque las funerarias irregulares estén acaparando este mercado? ¿Qué ellos sí vayan al alza?

- No, no creo que esa sea la posibilidad. Si así fuera el número de cremaciones seguiría al alza, aunque la familia no hubiera contratado a una funeraria regular. Si los irregulares estuvieran trabajando usarían los crematorios porque es lo que la mayor gente pide por el coronavirus. La realidad es que esto es un fenómeno un poco extraño porque pese a las cifras oficiales, para nosotros parece que estamos regresando a la normalidad. Por eso, reitero, lo atribuimos a que se están agregando datos estadísticos.

Y agrega, "la otro posibilidad -aunque es un poco remota-, es que este aumento de muertes ocurra en municipios muy pequeños donde nosotros no tenemos asociados y por eso no podemos percibir lo que está sucediendo. Por eso tras platicar con nuestros asociados decidimos que las cifras que se dan a conocer día a día, son sólo estadísticas, pero no referenciales. Al menos no para el sector funerario en el sentido de que sobre esas cifras, tomemos ciertas decisiones relacionadas con el ramo".

(María José Pardo)