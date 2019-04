Más del 30% del padrón de estancias infantiles no fue localizado

REDACCIÓN 03/04/2019 07:51 a.m.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que un 31.2 por ciento del padrón de estancias infantiles reportado por la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no fue localizado luego del censo realizado.

En conferencia matutina, Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, precisó que 93 mil 697 tutores no se encontraron, lo que significa un total de 97 mil 180 niños, la mayoría porque sus domicilios son inexistentes.

La funcionaria destacó inconsistencias como domicilios inconsistentes, calles que no corresponden en las colonias, registros de personas en municipios con datos de otro estado, personas que no viven en domicilios registrados, tutores con hijos registrados que viven en otro estado, estancias sin funcionamiento desde 2018 y cambios de domicilio no reportados.

Manifestó que ya se tiene un diagnóstico y los resultados del censo sobre el programa de estancias infantiles en el país, espacios que aclaró no desaparecerán, aunque dejó claro que se pondrán en orden.

Tras aseverar que este tema generó polémica pues "se llegó a mencionar de manera reiterada, como 'campaña', que estábamos cancelando las estancias infantiles", el mandatario federal refrendó que eso no es cierto, pues solo se entregarán los recursos de manera directa a los padres de familia.

Reconoció que no todos los que manejaban el programa lo hacían mal, "no se puede generalizar", pues había personas que actuaban de manera correcta, con integridad, sin embargo, se tiene que corregir "y no podemos hacer excepciones, nos llevaría más tiempo".

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador refirió que la información obtenida sobre el tema se enviará al Instituto Nacional de Transparencia con el objetivo de garantizar transparencia en este tema y que pueda ser consultada por quien lo desee, desde padres de familia hasta legisladores.

