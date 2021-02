Más de mil muertos por covid, juntos en Panteón de San Lorenzo

Más de mil cruces muestran una parte de la dimensión de la tragedia que ha dejado la pandemia de covid-19 en siete meses. Cada una de ellas representa el recuerdo de una persona que falleció por coronavirus y que ahora descansa en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Este panteón, que es uno de los principales de la capital del país, tiene un área específica para inhumar a personas que murieron por covid-19. De marzo a la fecha han sido enterradas aproximadamente mil 008 personas en esta zona, colocadas en 12 filas con 84 tumbas cada una.

En la última hilera de tumbas estaba la familia de Justiniano Hernández Martínez, quien falleció el pasado 8 de octubre, según se indica en la cruz que estaban colocando. Sus hijos Ángel y María Elena Martínez, así como los trabajadores que estaban realizando los últimos detalles de su sepultura eran las únicas personas en el lugar.

Ángel relata que su padre tenía 92 años, murió por cirrosis hepática, pero en el acta de defunción le pusieron que fue por covid-19, a pesar de que nunca tuvo ninguno de los síntomas que caracteriza a esta enfermedad.

“Me dijeron que le habían hecho la prueba cuatro días antes y yo ni cuenta me di, estaba yo ahí día y noche con él. Todavía cuando me dijeron que me saliera, él estaba consciente, estaba bien”, dice María Elena, quien se sentó en una de las tumbas y observaba cómo ponían la última capa de cemento sobre la lápida de su padre.

Los lentes oscuros cubrían la tristeza de su mirada, el cigarro que sostenía en su mano parecía ser un falso consuelo para María Elena, ya que su voz dejaba conocer el dolor y el coraje que siente por la muerte de su papá.

Cuando se le pregunta qué siente de que en su certificado de defunción escribieron covid-19 a pesar de que no tuvo síntomas, ella responde: “Impotencia, porque no puede hacer uno nada, ya está en manos del médico y ellos deciden qué enfermedad les ponen”.

“Ya ahorita todos se mueren de covid. Esto nos hace sentir más mal y dudar del covid”, expresa Ángel en tono molesto y señala que, a lo largo de este proceso de duelo, una de las partes más difíciles ha sido el que su familia no pudo estar con ellos ni siquiera en el entierro.

Ahora que tampoco podrán acudir a ver la tumba de su padre en Día de Muertos que se aproxima porque los panteones estarán cerrados para evitar contagios, Ángel comenta que esto “es difícil porque queríamos venir a visitarlo, pero no dan permiso. Uno quisiera venir, pero no dejan entrar”.

ESCRIBIERON COVID EN EL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DE YAZMÍN PARA “AGILIZAR” TRÁMITES

“A mi hija le pusieron covid (en el certificado) más que nada para el arreglo de los papeles, si no no iba a salir su acta de defunción”, dice Guadalupe Romero, madre de María Yazmín Sandoval Romo, quien se encuentra enterrada en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco.

Guadalupe y sus dos hijos se encontraban en medio de las tumbas de la zona de personas que murieron por coronavirus. Estaban molestos porque la lápida y la cruz no tienen el avance que ellos esperaban.

María Yazmín murió el pasado 2 de junio, cuando tenía sólo 22 años. De acuerdo con su familia, murió por faringitis que se complicó con la artritis reumatoide que padecía y que no pudo tratar adecuadamente por el confinamiento y la pandemia.

Su madre relata que la joven falleció en su casa, nunca estuvo hospitalizada ni tuvo síntomas de coronavirus, pero cuando fueron a levantar el certificado de defunción le escribieron “probable covid”.

Ahora sus restos descansan junto a los de otros mexicanos que sí tuvieron el virus Sars-CoV2. Guadalupe y sus hijos se fueron del panteón con una mezcla de emociones, la tristeza que persiste por su partida y molestia porque tras varios meses de que falleció, todavía no pueden darle la tumba que esperan.

ZONA COVID DE SAN LORENZO, LEJOS DE LA SATURACIÓN

Una hilera de fosas abiertas está lista para ser la última morada de las personas que lamentablemente mueran por covid-19. A pesar de que ya hay más de mil cuerpos enterrados en la zona para covid que destinó el Panteón Civil de San Lorenzo, el espacio que ocupan no es ni la mitad del terreno que hay, por lo que está lejos de la saturación que se temía en los meses más intensos de pandemia.

El vívido tono verde del pasto que crece en la parte libre del terreno contrasta con la árida tierra en la que yacen las más de mil tumbas. Los arreglos y coronas de flores secas son una imagen constante en las lápidas de personas que fallecieron entre marzo y septiembre, ya que sus seres queridos no pueden entrar.

El panteón está cerrado al público general, sólo pueden entrar cinco personas acompañando al cortejo fúnebre de una persona que falleció por coronavirus y 15 en caso de quienes murieron por otra enfermedad.

Asimismo, pueden ingresar dos o tres personas cuando van a recibir un trabajo para las tumbas, como la colocación de lápida o de cruz, todo esto para evitar aglomeraciones y contagios de covid-19.

Aún en la muerte se observan las diferencias sociales y económicas, ya que algunas tumbas tienen construidas capillas con diversos detalles, otras sólo las lápidas de concreto y otras más aún no tienen nada de esto, sólo la tierra cubre los restos de las personas.

Algunas de las tumbas tienen detalles de lo que le gustaba a la persona que murió, como la de Alberto Martínez, que está pintada con rayas azul y negro, tiene la imagen de dos gallos y un balón de futbol en referencia a los Gallos Blancos de Querétaro.

“Con amor y gratitud vivirás en nuestros corazones gallos por siempre”, se lee en la tumba del hombre que falleció el 3 de mayo de este año.

Una de las tumbas que tiene capilla es la de Lucina Gregorio, quien falleció el 24 de mayo de 2020, y dentro de un corazón rosa con una paloma blanca tiene escrito el mensaje: “Dios nos bendijo al darnos a su mejor ángel como madre. Hoy al llevarle a su lado, la vida no será la misma sin usted. Gracias por darnos vida, la amamos, siempre estará en nuestros corazones”.

La más colorida del lugar es la tumba de Francisco Cabrera, que tiene colocado un globo de “Feliz cumpleaños”, flores rojas y una tira negra con calabazas color naranja en alusión a las fechas que se aproximan.

En el área de personas que murieron por covid-19 también descansan los restos de algunos niños, como Brandon Yael Figueroa, quien nació el 23 de marzo de este año y lamentablemente murió el 24 de abril, cuando tenía sólo un mes de vida.

En la cruz colocada en su tumba color blanco se puede ver la foto del bebé, sobre la lápida está la figura de un corazón donde su familia plantó rosas blancas y rojas.

