Más de 27 mil policías, sin acreditar controles de confianza; dados de baja, menos de 400

Instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno violan la Ley Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública al no separar de sus puestos de trabajo a los elementos que no aprueban los controles de confianza.

Documentos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, sólo uno cada 100 policías municipales, estatales y federales que no aprobaron las pruebas en los primeros 11 meses de 2019, fueron separados de sus cargos.

Los informes del SESNSP consultados por LA SILLA ROTA indica que, entre el 1 de enero y el 31 de noviembre del año pasado, 27 mil 361 elementos no acreditaron las pruebas que, la Ley Nacional del Sistema Nacional de Seguridad, marca como requisito para poder desempeñarse en sus puestos de trabajo. De ellos, sólo 392 fueron dados de baja de su cargo e indemnizados conforme a derecho, como lo marca la Ley.

"Los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización”, menciona el Titulo Quinto de la Ley, sobre el Desarrollo Policial.

El Capítulo II, articulo 96, en el que se detalla la Carrera Policial y la Profesionalización de los elementos que laboran en dependencias de Seguridad Pública, menciona que la certificación es el proceso mediante el cual los policías se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia de cada elemento.

Según los documentos del SESNSP, hasta el pasado 31 de noviembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, es la dependencia con el mayor número de elementos que no han acreditado los exámenes. Le sigue las corporaciones del Estado de México, Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas, y Veracruz.

El incumplimiento de las evaluaciones se presenta a pesar de que se incrementaron los centros de aplicación de las pruebas, ya que, en cada estado, por lo menos hay una instalación para aplicar los exámenes.

En enero de 2009 se expidió en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que se establece como requisito las evaluaciones de Control de Confianza para poder laborar en una institución de seguridad o procuración de justicia del país.

Las evaluaciones buscan reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones; identificar los factores de riesgo que interfieran en su trabajo; y que el elemento cumpla con la edad.

También, establecer un perfil físico, médico y de personalidad que les permita laborar; que sus percepciones económicas correspondan a la calidad de vida que llevan; que no consuman drogas y no tengan vínculos con el crimen organizado, y no haber sido condenado por delitos dolosos o estar bajo proceso.