Más de 20 mil muertos... y el secretario de Salud sin cubrebocas

Sin cubrebocas y entrando a una zona de alto contagio de covid-19, así fue captado el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, mientras caminaba por la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Vistiendo una guayabera blanca y un pantalón café, Alcocer Varela caminó por el Parque de la Bombilla. El funcionario federal no portaba cubrebocas ni ningún otro tipo de protección contra el coronavirus, a pesar de que en ese lugar hay letreros color amarillo con el mensaje “¡Cuidado! Está usted entrando en zona de alto contagio”.

Los funcionarios de la Secretaría de Salud se han mostrado reacios a utilizar cubrebocas, a pesar de que otros especialistas como el premio Nobel de Química, Mario Molina, quien ha señalado que utilizar cubrebocas reduce el riesgo de contagiarse de coronavirus.

Apenas el lunes pasado, Molina recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador utilizar cubrebocas durante sus giras. La Silla Rota dio a conocer en exclusiva el pasado 8 de junio que Molina aseguró que había una confusión al pensar que el cubrebocas sólo ayudaba a que las personas infectadas no contagiaran a otras, ya que su uso ayuda a prevenir la propagación del virus.

"Hay el malentendido que los cubrebocas sólo sirven para que la gente que ya está contaminada no contamine a los demás. No, no, no, lo que está clarísimo es que con los cubrebocas se evita respirar aerosoles, las partículas pequeñísimas que entran directamente a los pulmones", explicó.

Molina publicó un artículo en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, en el que dio a conocer los resultados de una investigación sobre el uso de cubrebocas para reducir la transmisión del coronavirus.

Señaló que sólo con el uso de cubrebocas, se redujo significativamente el número de infecciones. Por ejemplo, en Italia hubo una reducción de más de 78 mil casos en Italia del 6 de abril al 9 de mayo y más de 66 mil en la ciudad de Nueva York del 17 de abril al 9 de mayo.

Sin embargo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo-López-Gatell, ha respondido que no existe evidencia científica de que el uso de cubrebocas sea útil para reducir los contagios de covid-19.

(María José Pardo)