Más de 17 mil muertes en México con armas de EU, acusa SRE en demanda

EN CASOS OVIDIO Y HARFUCH, PRESENTES

Incluso, menciona el documento, parte del armamento que el cártel de Sinaloa utilizó para liberar a Ovidio Guzmán, "el Ratón", hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", en septiembre de 2019, fue maquilado en Estados Unidos.

El gobierno federal enlistó en la demanda distintos casos en los que las autoridades han decomisado armamento fabricado en ese país.

Según el gobierno mexicano, las armas de Estados Unidos son utilizadas por Los Zetas, Cártel de Golfo, La Familia, Caballeros Templarios, Sinaloa, Juárez, así como por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

EU RECHAZA DEMANDA

La Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó la demanda que inició en su contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues "son acusaciones infundadas".

La NSSF, con sede en Newton, Connecticut, sostuvo que son falsos los argumentos de la SRE de México respecto a que con sus ventas al mayoreo provoca un trasiego ilegal de armas de fuego.

"Esos alegatos son infundados; el gobierno de México es el responsable de la rampante corrupción y del crimen que priva entre sus fronteras", señalo Lawrence Keanne, vicepresidente ejecutivo y consejero general de la NSSF, a través de un comunicado de prensa.

En este sentido, aseguró Keanne que, la actividad criminal en México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, de personas y por los cárteles y crimen organizado que han plagado a los mexicanos.

Por lo que, el vicepresidente ejecutivo de la NSSF pidió al gobierno de México que, "en lugar de buscar un chivo expiatorio y de embarrar a las empresas estadunidenses, las autoridades mexicanas deberían concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia".

El gobierno de México entabló una demanda este miércoles en contra de varios fabricantes de armas ante un tribunal de Estados Unidos, bajo el argumento de que han existido prácticas negligentes que causan daños en el país.

La demanda de México contra los fabricantes de armas estadounidenses fue revelada por la agencia de noticias Reuters que tuvo la oportunidad de revisar el documento respectivo.

En la presentación de la demanda, el canciller Marcelo Ebrard destacó que con la demanda el gobierno busca que los fabricantes de armas de EU cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan muertes en México.

Ebrard destacó que estas empresas están plenamente conscientes del daño que causan en México, pues diseñan diversos modelos de armas para el narco y están hechas para que las compren grupos delictivos, desde el punto de vista estético y de uso.

Aseguró que estas compañías sí tienen responsabilidad después de vender las armas, ya que cuentan con registros claros de a quiénes se las venden.

El funcionario mexicano destacó que esta demanda se construyó en un trabajo jurídico de dos años y tiene el objetivo de una compensación económica por parte de los fabricantes de armas de EU, cuyo monto se determinará en el juicio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que esta demanda se interpuso ante una corte federal en Boston (Massachusetts), al aclarar que la denuncia no es contra el gobierno estadounidense.

Más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17,000 homicidios al año, de acuerdo con datos presentados por la SRE. Además, representan un costo de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), según sus estimaciones oficiales.

También aclaró que él identifica que sí hay voluntad de trabajar en conjunto con el nuevo gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden, pero insistió en que la demanda es una forma de acelerar el proceso.

En el documento de la demanda se detalla que México busca una compensación pues alega que las unidades de Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt´s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país.

Funcionarios mexicanos alegan que los daños causados por los fabricantes de armas ascienden a 10 mil millones de dólares.

La demanda es contra estas firmas estadounidenses:

Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms, Inc.; Colt´s Manufacturing Company Llc; Glock, Inc.; Glock Ges.M.B.H.; Sturm, Ruger & Co., Inc.; Witmer Public Safety Group, Inc. D/B/A Interstate Arms.

El gobierno mexicano señaló que las empresas demandadas están obligadas a no anunciar o distribuir armas que sean usadas para actividades ilícitas en México. Destacó que estas compañías tenían conocimiento pleno de que sus ventas generaron tráfico ilícito de armas a México, al tiempo que facilitaron y apoyaron el tráfico de sus productos hacia el país.

Ebrard agregó que el gobierno del presidente López Obrador tiene el objetivo de prevenir que armas fabricadas en EU lleguen a grupos de la delincuencia en México.

Por otra parte, comentó que los gobiernos de México y EU ya toman medidas para frenar el tráfico de armas, sin embargo, expuso que esto no sustituye la demanda y es necesaria para que estas empresas aprendan que ya no deben incurrir en ese tipo de prácticas que causan daño.

Marcelo Ebrard se dijo confiado en que México va a ganar este juicio contra los fabricantes de armas de EU, ya que se trabajó con seriedad por 2 años para darle solidez jurídica a la demanda.

Agradeció al Senado y a la Cámara de Diputados respaldar esta acción del gobierno de México para frenar el tráfico de armas desde EU.

17 MIL MUERTES EN MÉXICO EN 2019, CON ARMAS DE EU

De acuerdo con la demanda, las armas fabricadas y distribuidas en Estados Unidos, originaron la muerte de 17 mil personas en México, tan sólo en 2019.

Según la demanda que presentó el gobierno de México contra las ensambladoras de armas en Norteamérica, los artefactos bélicos son utilizadas por cárteles y organizaciones criminales en territorio nacional para cometer delitos y asesinar personas.

"La inmensa mayoría de estas muertes fueron causadas por armas traficadas desde los EE. UU., Incluidas muchas armas diseñadas, comercializadas, distribuidas y vendidas por los Demandados. Es más probable que se use un arma fabricada en los EE. UU. para asesinar a un ciudadano mexicano (17,000 en 2019) que a un ciudadano estadounidense (14,000 en 2019). Y México tiene solo el 40% de la población de los EE. UU. Y solo una tienda de armas".

La denuncia que fue presentada en una Corte de Distrito de Massachusetts, menciona que el armamento se ha utilizado en ataques contra civiles y autoridades del gobierno mexicano.

Incluso, menciona el documento, parte del armamento que el cártel de Sinaloa utilizó para liberar a Ovidio Guzmán, "el Ratón", hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", en septiembre de 2019, fue maquilado en Estados Unidos.

El gobierno federal enlistó en la demanda distintos casos en los que las autoridades han decomisado armamento fabricado en ese país.

Según el gobierno mexicano, las armas de Estados Unidos son utilizadas por Los Zetas, Cártel de Golfo, La Familia, Caballeros Templarios, Sinaloa, Juárez, así como por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

EU RECHAZA DEMANDA

La Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó la demanda que inició en su contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues "son acusaciones infundadas".

La NSSF, con sede en Newton, Connecticut, sostuvo que son falsos los argumentos de la SRE de México respecto a que con sus ventas al mayoreo provoca un trasiego ilegal de armas de fuego.

"Esos alegatos son infundados; el gobierno de México es el responsable de la rampante corrupción y del crimen que priva entre sus fronteras", señalo Lawrence Keanne, vicepresidente ejecutivo y consejero general de la NSSF, a través de un comunicado de prensa.

En este sentido, aseguró Keanne que, la actividad criminal en México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, de personas y por los cárteles y crimen organizado que han plagado a los mexicanos.

Por lo que, el vicepresidente ejecutivo de la NSSF pidió al gobierno de México que, "en lugar de buscar un chivo expiatorio y de embarrar a las empresas estadunidenses, las autoridades mexicanas deberían concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia".

