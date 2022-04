Más de 116 mil homicidios y feminicidios durante sexenio de AMLO: reporte

Los homicidios y feminicidios registrados en el país durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador superaron la cifra de 116 mil víctimas, de acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El último reporte indica que en el mes de marzo dos mil 730 personas fueron asesinadas en el país, lo que representa un repunte del 16.5%, si se compara con las dos mil 343 víctimas documentadas en el mes de febrero.

De acuerdo con los datos que mensualmente reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), durante este sexenio (diciembre de 2018 – marzo 2022), se tiene un registro de 116 mil 105 muertes. De ellas, 112 mil 805 son por homicidio doloso, mientras que tres mil 300 son por feminicidio.

La violencia constante, a través de ambos delitos, no se ha logrado contener a pesar de diferentes programas implementados por el gobierno federal en el sexenio. Entre ellos, el despliegue de la Guardia Nacional, la entrega de recursos a través de apoyos sociales a personas de escasos recursos y jóvenes, así como programas de concientización.

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que es necesario disminuir los delitos, porque si no hay paz y tranquilidad no tiene sentido la vida.

"Que podamos vivir con tranquilidad, sin eso no es posible nada. Se puede avanzar en lo económico e inclusive en lo social, pero si no hay paz y tranquilidad no tiene sentido la vida, por eso es muy importante la seguridad", comentó.

En la misma conferencia, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aceptó que en marzo pasado hubo un aumento en los crímenes, por lo que aseguró que continúan trabajando.

"Seguimos trabajando con mucha coordinación, inteligencia y estrategia para dar tiros de precisión contra la delincuencia organizada".

En marzo pasado Rosa Icela Rodríguez, consideró que la Estrategia Nacional de Seguridad del país es correcta y con ella sí se ayuda a la pacificación.

"La estrategia nacional de Seguridad funciona, es la correcta y está ayudando a pacificar al país", comentó en Palacio Nacional al presentar el informe de seguridad.

CAO