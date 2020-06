Más de 100 científicos exigen el uso de cubrebocas para evitar covid

Mientras el secretario de Salud, Jorge Alcocer, sale a la calle en una zona de alto contagio de covid-19 sin usar cubrebocas, más de 100 científicos exigen su uso.

En un documento, los científicos, entre los que destacan varios personajes médicos y ganadores de premios Nobel, explican que el uso de cubrebocas en lugares públicos podría ser una de las herramientas más poderosas para detener la propagación del covid-19.

En la misiva respaldada por dichos expertos, enlista una serie de beneficios de utilizar la mascarilla.

Primero, explica que las personas son más infecciosas en el período inicial de infección, cuando es común tener pocos síntomas o ninguno, por eso es importante usarlo aún cuando no se tenga signos de presentar el virus.

Los cubrebocas de tela obstruyen una gran parte de las gotas de la boca y la nariz que transmiten el virus.

Las mascarillas no médicas han sido efectivas para reducir la transmisión del covid-19.

Además, estos tapabocas de tela se pueden lavar con agua y jabón para reutilizarse.

Se ha demostrado, según los científicos que respaldan el uso, que los lugares y los períodos de tiempo donde se requiere o se generaliza el uso de cubrebocas reducen sustancialmente la transmisión comunitaria.

El uso de mascarillas es más efectivo para detener la propagación del virus cuando la gran mayoría del público las utiliza.

La evidencia que el uso de cubrebocas reduce la transmisión por contacto, lo que podría reducir a su vez sustancialmente el número de muertos por el virus.

El costo de los cubrebocas de tela es bajo.

Los científicos piden a los gobiernos que exijan el uso de cubrebocas de en todos los lugares públicos tan pronto como sea posible.

Esta acción, explican, evitará que las personas infecciosas propaguen la enfermedad sin saberlo.

Los expertos también piden al sector empresarial que exijan a sus empleados y clientes que usen cubrebocas.

Esto debe hacerse en conjunto con las medidas ya conocidas de higiene de manos, distanciamiento físico, pruebas y estrategias de localización de contactos.

Los científicos explican que no es necesario usar mascarillas de grado médico, pues cualquier cobertura de la cara, incluyendo un paño, una bufanda, un pañuelo, una camiseta o una toalla de papel, parece ser efectiva.

En México, Mario Molina, premio Nobel de Química, ha llamado a toda la población a utilizar el cubrebocas, aunque no se esté enfermo o con síntomas de covid.

"Hay el malentendido que los cubrebocas sólo sirven para que la gente que ya está contaminada no contamine a los demás. No, no, no, lo que está clarísimo es que con los cubrebocas se evita respirar aerosoles, las partículas pequeñísimas que entran directamente a los pulmones", explicó.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, insistió durante gran parte de la pandemia que no existe evidencia científica de que el uso de cubrebocas sea útil para reducir los contagios de covid-19.

Luego, rectificó y aseguró que el uso de cubrebocas sirve siempre y cuando se utilice del modo correcto, de lo contrario, las mascarillas pueden convertirse en una fuente de contagio.

Mientras altos funcionarios, como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador evitan el uso de cubrebocas pese a seguir trabajando de forma presencial y mantener contacto cercano y constante con otros trabajadores del sector público, lo que ha derivado a contagios de covid.