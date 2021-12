"Más cavernario imposible", así arremete "Jefe Diego" contra revocación de AMLO

El político Diego Fernández de Cevallos se ha caracterizado por ser uno de los principales analistas y críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sus decisiones.

En esta ocasión a través de una columna en el diario Milenio hizo un llamado a la juventud mexicana a quienes considera los responsables de quitar o dejar a AMLO en el poder en las próximas elecciones del 2024.

El excandidato a la presidencia aseguró también que "los sátrapas" buscan primero la vía legal y democrática para posteriormente "pisotear la ley y destruir las instituciones''. Ese es el catecismo de tales sinvergüenzas".

De igual forma Cevallos aseguró que el mandatario mexicano ha servido a muchos criminales para explotar por largo tiempo a sus pueblos además de que el capricho de AMLO es la ley además de que "son dueños de la verdad y la justicia".

Asimismo el miembro del Partido Acción Nacional mencionó que el actual presidente oculta tres principales objetivos tras la revocación del mandato los cuales son:

1.Golpear de manera muy astuta al Instituto Nacional Electoral

2. Regodearse en su narcisismo

3.Seguir distrayendo a la población para no responder por las recientes catástrofes en salud, economía y seguridad.

(Foto descriptiva: Cuartoscuro)

Asimismo aseguró que el mandatario nacional buscará la reelección ya sea a través del pueblo o con peticiones al INE que se encuentran fuera de la Ley como la instalación de menos casillas a las pactadas.

"Nada impedirá que se vuelva a consultar en 2024 para ver si se va o se queda Tartufo. Más cavernario, imposible", redactó para el diario Milenio.

Por último el panista señaló que es la juventud de México quienes decidirán el futuro del país en las próximas elecciones ya que confía que votaran por "su honor, valor, inteligencia, capacidad y vocación de servicio".

La postura y declaraciones de Cevallos se contraponen a las innumerables veces en las que Andrés Manuel López Obrador ha señalado que su intención es dar inicio a la cuarta transformación hasta 2024 para posteriormente dar paso a alguien más.

De igual forma AMLO ha señalado además que no necesita firmar un papel en donde se niegue su reelección ya que con su palabra basta además de que ha prometido trabajar de manera constante el tiempo que le queda en la presidencia.

"Me quedan seis años, me falta formalmente tres, pero voy a trabajar 16 horas diarias como lo vengo haciendo, no ocho", señaló López Obrador.

CAO