Maru Campos, gobernadora del PAN y el alto a la confrontación que pidió a AMLO

La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no exista la confrontación entre ambos, sino trabajo conjunto para lograr desarrollo y modernización en la frontera con Estados Unidos.

"Entre usted y yo no puede caber la confrontación, la violencia, la indolencia ni la omisión, ni tampoco puede caber en nosotros el ruido que no nos permite escucharnos y que no nos deje atender el dolor de la ciudadanía [...] debemos dejar de gritar para escucharnos y poner encima de todos nuestros intereses, nuestra concentración y trabajo diario para cambiar la realidad de los mexicanos", pidió Campos durante la conferencia de prensa del ejecutivo nacional que se llevó a cabo en el estado.

Al iniciar la "mañanera", AMLO aseguró que la relación con la gobernadora de oposición es muy buena; su visita se dio para presentar el informe de seguridad en el estado para el que han creado una estrategia conjunta entre fuerzas federales y locales.

"MALITA" DE LA DERECHA, PERO ¿BIEN DE LA IZQUIERDA?

En respuesta a la solicitud de la gobernadora, López Obrador descartó que -en caso de ocurrir alguna pelea- sea por cuestiones de seguridad pública.

"No nos peleamos y si acaso nos peleamos, no va a ser por esto, no tenemos permiso para pelearnos, cuando se trata de la seguridad de los ciudadanos, podemos tener diferencias, pero tenemos que garantizar juntos la paz de los ciudadanos".

El mandatario bromeó con respecto a la lesión de la mano derecha de la gobernadora, en donde hizo referencia a su ideología política y el gusto que le da que ahora esté bien de la "izquierda".

"A ver, ven... ahora que está malita de la derecha, me da más gusto, porque está muy bien de la izquierda", dijo mientras levantaba la mano de Maru.

LA SEGURIDAD EN CHIHUAHUA

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval informó que Chihuahua es el tercer estado con más homicidios dolosos en el país; sin embargo precisó que las estadísticas van a la baja.

Tan sólo en 2021 se registraron dos mil 56 homicidios dolosos, 236 menos que en 2020, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.

En trata de personas posee el quinto lugar; robo de vehículos, octavo lugar; robo a casa habitación,12; secuestro, 18; robo de transporte, 26... todos a la baja.

Mientras que en extorsión se encuentra en el sitio 30, en donde la tendencia es al alza. En 2021 se registraron 11 hechos bajo este concepto, siendo agosto y septiembre los meses en los que más ocurrió.

