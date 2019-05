Martha Delgado también suena para llegar a la Semarnat

REDACCIÓN 25/05/2019 08:37 p.m.

Tras la renuncia de Josefa González Blanco a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya son dos los nombres de quienes la relevarán en su cargo.

El primero fue el exgobernador de Chiapas y senador con licencia, Manuel Velasco; la segunda es Martha Delgado Peralta.

Se trata de una mujer ambientalista que ocupó la misma secretaría, pero a nivel local, en la Ciudad de México durante la administración de Marcelo Ebrard, hoy canciller.

El curriculim de Delgado Peralta está repleto de reconocimientos, entre ellos, la Distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto, de Argentina, y la de Shamengo 1000 Pioners of the New World.

Martha era colaboradora en la Fundación Pensar A.C., donde es directora del Secretariado Internacional del Pacto Climático Global de Ciudades.

Desde ahí, lucha contra el calentamiento global que aglutina a más de 340 alcaldes de ciudades de 60 países en los cinco continentes.

Actualmente, funge como Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

