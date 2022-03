Marko Cortés destapa a 6 panistas rumbo al 2024, ¿quiénes son?

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que en Acción Nacional existen seis militantes que tienen perfil para representar al partido rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

"He hablado con Mauricio Vila, y no se ha descartado, he hablado con Mauricio Kuri, y no se ha descartado, he hablado con Maru Campos, y no se ha descartado, he hablado con Cabeza de Vaca, he hablado aquí presentes con mi amigo Santiago Creel y dice que está puesto; he hablado recientemente con Lilly Téllez y dice 'Estoy puesta si el partido así lo necesita'", dijo al inaugurar la plenaria del Sistema Legislativo del PAN.

#AzucenaALas10 | El dirigente del PAN, Marko Cortés, nombro a seis panistas que tienen perfil para representar al partido rumbo a las elecciones presidenciales de 2024



¿Quiénes son?



Aquí la lista pic.twitter.com/6zy96YkJax — Azucena Uresti (@azucenau) March 3, 2022

Vila Dosal es gobernador de Yucatán y preside la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), que este miércoles se reunió con el titular de la Segob, Adán Augusto López, donde también participaron el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.

En agosto, el ex secretario de Gobernación y aspirante a la presidencia en el sexenio del presidente Vicente Fox, declaró a La Silla Rota la necesidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador abra las puertas de Palacio Nacional a la oposición para impulsar cambios en el país.

Kuri es gobernador de Querétaro. Maru Campos es gobernadora de Chihuahua y Francisco García Cabeza de Vaca es mandatario de Tamaulipas.

Recientemente en su gira por Chihuahua, López Obrador bromeó con Campos y su lesión en la mano derecha. Aseguró que no se pelearía con ella a pesar de las diferencias que pudieran tener.

"Ahora que está malita de la derecha, me da más gusto, porque está muy bien de la izquierda", dijo el mandatario.

Santiago Creel es diputado federal y Lilly Téllez senadora, quien negó que se haya destapado para las elecciones del 2024, luego de que en redes sociales afirmara que podría derrotar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En otra ocasión durante un Spaces en Twitter indicó que si ella fuera presidenta le gustaría meter a prisión a Andrés Manuel López Obrador, actual presidente, esto en señal de justicia.

Reiteró que Acción Nacional está obligado a ser el articulador de la oposición. "No hay nadie más, hoy Acción Nacional está obligado a ser el que conjunte esfuerzos y corrija el rumbo, nadie más lo va a hacer. Hoy Acción Nacional tiene un compromiso con las y los mexicanos".

En el encuentro ante senadores, diputados federales y locales de 31 estados y dirigentes del partido, Cortés Mendoza afirmó que la brújula es clara: cambiar el rumbo de México.





