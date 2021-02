Mario Marín y el caso Lydia Cacho: entre la pedofilia y la tortura

Mario Marín, el exgobernador priista de Puebla, fue detenido en Acapulco, Guerrero, por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Pasaron 15 años para que la justicia llegara a la periodista Lydia Cacho, quien fue detenida arbitrariamente y torturada por orden presuntamente del famoso "gober precioso".

El caso Lydia Cacho involucra a políticos y empresarios envueltos en casos de pedofilia, prostitución infantil y tortura.

Todo comenzó en 2004, cuando Lydia Cacho publicó el libro "Los Demonios del Edén", donde expone una red de trata, prostitución infantil, pornografía infantil y lavado de dinero, liderada por el empresario Jean Succar Kuri, quien era protegido por Kamel Nacif Borge.

Jean Succar Kuri

Esta red tenía su sede en Cancún, Quintana Roo, y contaba con la protección, además, de políticos del PRI y del PAN, según lo relatado por víctimas a Cacho y expuesto en el libro.

Tras la publicación de "Los Demonios del Edén", Jean Succar Kuri fue detenido en Estados Unidos para ser extraditado a México, mientras que Nacif Borge, apodado "El Rey de la Mezclilla", estaba en la mira.

Lydia Cacho comenzó a recibir amenazas debido a la publicación del libro y sus consecuencias, por lo que se adhirió al programa de protección de periodistas del gobierno federal.

Llegó entonces el 15 de diciembre del 2005, Lydia Cacho se encontraba en Cancún, Quintana Roo, cuando la interceptaron miembros de la entonces Procuraduría General de Justicia de Puebla y la detuvieron acusada de difamación y calumnia por "Los Libros del Edén".

Kamel Nacif Borge

Según el relato de la propia escritora, los ministeriales se deshicieron de la escolta de federales que tenía, otorgada por el gobierno de México debido a que había recibido amenazas de muerte a causa de su trabajo periodístico.

Los ministeriales la llevaron de Quintana Roo a Puebla en un viaje de más de 20 horas por tierra, donde fue víctima de tocamientos, tortura psicológica y amenazas de muerte, sin acceso a comida, agua y baño. Lydia Cacho fue encarcelada y vinculada a proceso.

Para febrero del 2006, una serie de audios publicados por La Jornada y protagonizados por el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, cimbraron a la clase política en México.

Se trataba de llamadas entre Mario Marín y Kamel Nacif Borge, donde se evidenciaba que la captura de Cacho fue orquestada por ambos, además se sugería que Marín también formaba parte de la red de pedofilía de "El Rey de la Mezclilla".

Mario Marín: Quiúbole, Kamel.

Kamel Nacif Borge: Mi gober precioso.

MM: Mi héroe, chingao.

KNB: No, tú eres el héroe de esta película, papá.

MM: Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona (Lydia Cacho). Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Que no se quiera hacer la víctima, no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras.

KNB: Así es. Yo te hablé para darte las gracias. Sé que te metí en un problema pero...

MM: No'mbre, a mí me gustan esos temas. Coincido contigo en que, jijos de la chingada, en esos temas... digo... no somos santos, desde luego, pero si alguien tiene pruebas que las presente. Y si no que se calle la boca.

KNB: Oye, pero en algo tan vergonzoso, mi distinguido. Porque es vergonzoso. Y yo para darte las gracias te tengo aquí una botella bellísima de un coñac que no sé adónde te la mando.

MM: Pues a Casa Puebla.

KNB: Yo te la quería dar personalmente, pero estás todo ocupado.

MM: Mándamela a Casa Aguayo, para echármela.

KNB: ¿Te la vas a echar? Pues entonces te voy a mandar dos, no una.

Aparte de la amplia relación entre el político y el empresario, esta llamada habla presuntamente de un "regalo" ilegal, cuando Nacif Borge le ofrece dos botellas de coñac, no se trataría de la bebida alcohólica precisamente, sino de dos menores de edad, prostitución infantil.

Tras la publicación del audio, Mario Marín fue cuestionado al respecto, a lo que solo atinó a responder: "Yo no leo chismes".

Lydia Cacho logró seguir su proceso en libertad y a la postre las acusaciones en su contra se cayeron, sin embargo, tuvo que irse del país por un largo tiempo debido a las amenazas en su contra.

La periodista demandó a Marín por las violaciones graves a sus derechos humanos cometidos durante su captura, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2007 donde, en una votación dividida, se exonero al entonces gobernador.

Entre los ministros que se negaron a sancionar a Mario Marín estaba Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación.

En tanto, Jean Succar Kuri fue sentenciado a 112 años de prisión, en 2011, por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.

En enero del 2019, el gobierno de México ofreció una disculpa pública a Lydia Cacho por la privación de su libertad en 2005, la disculpa fue protagonizada por Sánchez Cordero.

No fue hasta mayo del 2019 que se libró una orden de aprehensión contra Marín y Nacif Borge, por el caso Lydia Cacho.

Aún así, la periodista no se libró de hostigamientos en su contra. Ese mismo año dos sujetos ingresaron de manera ilegal a su domicilio, robaron su equipo de trabajo y envenenaron a sus mascotas.

??#ALERTA

Ayer por la tarde, sujetos desconocidos allanaron el domicilio de la periodista y defensora de derechos humanos, @lydiacachosi; robaron material de trabajo, mataron y envenenaron a sus perras.



Aquí toda la información: https://t.co/bqfPK0n2xZ pic.twitter.com/RnFsnULBdi — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) July 22, 2019

Para mediados del 2020, la FGR aseguró que había una solicitud de extradición contra Kamel Nacif Borge, ante el Gobierno de Líbano, tras ser detenido, sin embargo, la periodista señaló que esto es falso, que "El Rey de la Mezclilla" seguía en libertad. Y así sigue a la fecha.

Miente Gertz Manero #KamelNacif fue ubicado por mí y @FGRMexico confirmó ubicación hace un año. NO ha sido arrestado. Acuso al Fiscal General de haber roto el sigilo de mi caso y con ello ayudar a mi torturador y tratante de niñas a escapar de su escondite. #losdemoniosdeledén pic.twitter.com/yyCDjOOxxn — Lydia Cacho (@lydiacachosi) July 11, 2020

En entrevista con Carmen Aristegui, Lydia Cacho relató cómo fue informada de la captura de Mario Marín.

"Era casi de madrugada cuando me llamó el fiscal (Alejandro Gertz Manero) para decirme que estaban haciendo la detención en ese momento, que acababan de tirar la puerta en la casa donde se ocultaba Mario Marín, en una zona muy aislada de Acapulco y que estaba verdaderamente escondido, en condiciones precarias. Solo sonreí"

La caída del "gober precioso" solo es una batalla ganada, aún no la victoria. Pues quedan aún personajes relacionados con su caso en libertad como el propio Kamel Nacif Borge y Hugo Adolfo Karam Beltrán, entonces director de la entonces Policía Judicial de Puebla, también con una orden de aprehensión en su contra.

"Esto no me pone en menos peligro, al contrario, están más enojados que nunca [...] tenemos que tener cautela, cuidado, ahora estamos enviando un equipo de protección y seguridad para nuestros abogados en Cancún".

Lydia Cacho aseguró que Mario Marín no solo tiene que ver con las torturas que recibió cuando fue detenida, sino también protegió a una red de tratantes involucrados con pornografía infantil que el propio exgobernador estuvo vinculado sexualmente con una menor de edad y que hay videos.

rgg