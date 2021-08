Mario Delgado pide a senadores de Morena violar Constitución para favorecer a AMLO

Mario Delgado, dirigente nacional del partido Morena pidió a los senadores de su partido violar la Constitución y meter en la Ley Federal de Revocación de Mandato el derecho del Presidente a hacer campaña, "tiene mucho sentido que no se vete la comunicación oficial (...) cuando de lo que se trata es que se defienda", subrayó.

Este sábado, Mario Delgado, ex coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, sugirió "respetuosamente" a sus compañeros de partido que en esta legislación que van a hacer de Revocación de Mandato no se vete la comunicación oficial, "que no se establezca una veda para la comunicación del Presidente de la República porque es una consulta popular diferente en donde lo que se consulta es la continuidad del gobierno en turno".

Reiteró "que no se le puede tapar la boca al gobierno cuando de lo que se trata es que se defienda y diga porqué debe quedarse y la oposición estará en su derecho de argumentar porqué no debe quedarse"

El Artículo 35 en el inciso VIII señala:

"Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia".

