María, la primera en ser vacunada en inicio de inmunización masiva

Entre aplausos de júbilo de sus compañeros que seguían en la fila, María Alejandra Romo Hernández, enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, se convirtió en la primera que recibió la vacuna contra covid-19 este miércoles, en el arranque de la inmunización masiva en todo el país.

Usando un cubrebocas azul y notablemente tranquila, María Alejandra descubrió su brazo izquierdo para que le aplicaran la dosis. Sólo parpadeó un poco cuando entró la aguja, pero después siguió de manera normal sus actividades, aunque su mirada permitía ver que estaba contenta al salir.

María Alejandra, de 30 años, es enfermera adscrita al área de esterilización y fue la primera en recibir hoy la dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech, en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Con el arribo ayer de casi 440 mil dosis de la vacuna contra covid-19 se pudo iniciar hoy la vacunación masiva en los hospitales covid de 32 estados del país, ya que hasta ahora sólo se había vacunado al personal de Salud en la Ciudad de México y en Coahuila, durante la primera etapa que el gobierno ha llamado "de calibración".

El IMSS indicó que para la vacunación masiva están consideradas 11 categorías de personal: médicos, enfermeras, inhaloterapeutas, laboratoristas y químicos, técnicos radiólogos, camilleros, limpieza e higiene, personal de ambulancia, manejadores de alimentos, asistentes médicas y trabajo social.

Detalló que los hospitales cuentan con un área de registro correspondiente para la aplicación y que durante esta mañana hubo una gran participación de trabajadores de la red hospitalaria del Seguro Social, como en el Hospital de Especialidades de Siglo XXI; Hospital General de La Raza; Hospital General Regional No. 1 Dr. Carlos, Mac Gregor Sánchez; Hospital de Expansión del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Asimismo, los trabajadores de primera línea de atención contra covid-19 se alistaron para recibir la vacuna en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 4 y Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 21, ambos de Guanajuato; HGZ No. 1 y 3, de Quintana Roo; HGZ No. 1, de Oaxaca; HGZ No. 15, de Reynosa, Tamaulipas; HGZMF No. 1, de Hidalgo, entre otros.





