Margarita Zavala llama al INE a investigar apoyos falsos

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) asegurará que existen irregularidades en la recolección de firmas de los aspirantes independientes, Margarita Zavala aseguró que ella no ha comprado ni una sola firma.

Sin embargo, hizo un llamado al INE para que investigara dichas irregularidades.

Solicito al @INEMexico revisar todas las firmas de los aspirantes para aclarar la información difundida en medios. Estoy segura del trabajo que hemos realizado en todo el país. No podemos permitir que se ponga en duda la firma de ciudadanos honestos que confían en este proceso. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 18 de enero de 2018

Aunque detalló que el organismo electoral debe distinguir entre firmas inválidas enviadas de mala fe y los errores que pudieran tener los auxiliares o recolectores de firmas.

Ya que, confesó Zavala, es imposible tener el control de todos los auxiliares que ayudan a la recolección.

Sobre las acusaciones del también aspirante presidencial, Pedro Ferriz de Con, contra la expanista a quien señaló de haber comprado paquetes de firmas, Margarita Zavala negó los señalamientos y exhortó al INE a realizar la revisión.



"Estoy tranquila, hemos tenido firmas inválidas y no tenemos ningún problema en admitirlo, pero las cosas tienen que ser claras (…) ni una firma he comprado, al contrario, este ejercicio se hizo para que no lo lográramos"

Con el paso que la ex primera dama lleva en la validación de firmas, todo indica que ella aparecerá en la boleta electoral de julio próximo.

Con información de Radio Fórmula

