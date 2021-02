Margarita Zavala lanza video contra candidatos de partidos

La aspirante independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala Gómez del Campo criticó en un video titulado “Yo quiero un México distinto” a sus contrincantes electorales: Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade Kuribreña y Ricardo Anaya Cortés.

TAMBIÉN PUEDES LEER:¿Por qué le temen a Margarita Zavala ?

Zavala dijo en un video difundido en sus redes sociales, que el precandidato Morena, Andrés Manuel López Obrador, “se dice muy austero”, pero desde 2015 ha recibido “unos 3 mil millones de pesos de recursos públicos”.

En tanto, la también ex Primera Dama de México dijo que el precandidato de la coalición “Meade Ciudadano por México” se dice muy honesto, “pero ya nos avisaste en entrevista que vas a ser cómplice de la corrupción”.

Y para rematar, la antes panista Margarita Zavala le dijo a su ex compañero de partido, “Ricardo Anaya, serás muy rollero, pero nunca has dicho que durante años has utilizado los spots de tu partido y los recursos públicos en beneficio personal”, agregó.

En el video de aproximadamente 43 segundos se muestran imágenes de las promesas de los precandidatos a la Presidencia.