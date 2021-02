Margarita Ríos-Farjat es electa nueva ministra de la SCJN

Margarita Ríos-Farjat es la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de ganar la votación en el Senado.

Se contabilizaron 122 cédulas que fueron depositadas, además de dos sobres vacíos, un barco de papel y un avión (126 sobres).

Se contabilizaron un voto a Diana, 95 votos Margarita Ríos Farjat, 25 Ana Laura Magaloni.

La #SCJN celebra la designación por parte del Senado de @MargRiosFarjat como Ministra del Alto Tribunal. En próxima fecha se llevará a cabo la ceremonia de imposición de toga magisterial, entrega de credencial y distintivo correspondiente. pic.twitter.com/9CLHoccRSN — Suprema Corte (@SCJN) December 6, 2019

Los senadores que no votaron fueron: Ismael García Cabeza de Vaca, Raúl Paz Alonso, Raúl Bolaños Cacho, María Antonia Cárdenas, Gloria Sánchez e Indira Kemphis Martínez.

Comparecencias

Ante el pleno del Senado comparecieron las tres aspirantes propuestas por el Ejecutivo (Ana Laura Magaloni, Margarita Ríos-Farjat y Diana Álvarez Mauri) al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia, que dejó vacante la renuncia del exministro Medina Mora.

Se reparten las cédulas personalizadas para que se vote por una candidata a ministra y no sucediera la polémica como cuando se votó por la presidencia de la CNDH.

En total se contabilizaron 126 sobres cerrados para votación.

El PAN, a través de Julen Rementería, pidió que primero se abra el tablero electrónico para ver cuántos senadores presenten hay y cuántos votos debe haber.

#ÚLTIMAHORA El PAN en el @senadomexicano pide que la votación para la nueva integrante de la @SCJN se haga en el tablero y se eviten problemas como en la elección de la titular de la @CNDH. Mesa Directiva rechaza la propuesta https://t.co/lKmdQ2zOyH pic.twitter.com/9u6VlTQ7um — La Silla Rota (@lasillarota) December 5, 2019

Sigue intervenciones de senadores del PAN y Morena discutiendo sobre si abren o no el tablero

“Tenemos que seguir con el proceso electivo” y se acordó en las últimas semanas con todas las fuerzas políticas, insistió la presidenta de la Mesa.

Damián Zepeda indicó que el PAN no está de acuerdo con este procedimiento y si Morena lo hará con su mayoría, adelante. “Pero que quede en claro que el PAN no está de acuerdo”.

Así, el bloque opositor del PAN, Movimiento Ciudadano y el PRI, exigen abrir tablero para pasar lista y determinar cuantos senadores hay presentes.

Movimiento Ciudadano, a través de Verónica Delgadillo, indicó que sí es necesario que se determine en este momento, sobre qué coeficiente se van a determinar las dos terceras partes de la votación.

El PRI en voz de Carlos Ramírez Marín pidió que se apeguen al reglamento.

Exposición de candidatas

Por espacio de una hora, y por veinte minutos promedio, cada una expuso ante los legisladores las razones por las cuales consideraron ser el mejor perfil para ser elegida integrante del Poder Judicial. Las aspirantes comparecieron en el siguiente orden.

En esencia, la exsubsecretaria de Gobernación, Álvarez Mauri, repitió la ponencia que presentó ayer en la comisión de Justicia. “Mi ser, mis convicciones y mis conocimientos están al servicio de México. Si mi perfil es el que este honorable cuerpo representativo considera útil para sumarse a las deliberaciones labores de la justicia suprema del país, estoy dispuesta, con entusiasmo y respeto, a asumir tan elevada responsabilidad frente a este país que tanto amo”, reiteró.

Caso similar fue el de Magaloni, quien repitió también la mayor parte de su discurso pronunciado ayer. “Quiero ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para contribuir a que el máximo Tribunal asuma el papel histórico que le corresponde en este México exaltado, polarizado, con tantas emociones y tragedias a flor de piel… En caso de ser favorecida con su voto, trabajaré en dos grandes ejes: primero, acceso. Abrir las puertas de las instituciones de justicia a los millones de mexicanos que viven sin la protección de la ley. Segundo, los límites al ejercicio del poder”.

Caso aparte fue la comparecencia de Ríos-Farjat quien presentó un nuevo discurso, en el que a diferencia de ayer, eliminó la palabra “discriminación” por “me sé libre”, dado que su autonomía fue cuestionada una hora antes en el pleno.

En este momento, la sesión del pleno abre un receso de diez minutos, a fin de que las bancadas se reúnan por separado para determinar el sentido de su voto. Posteriormente, la sesión se reanudará para llevar a cabo la votación correspondiente mediante urna y cédula.

DICTAMEN DE ELEGIBILIDAD

Con 110 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el Senado aprobó el dictamen de la comisión de Justicia que establece que las tres candidatas propuestas por el Ejecutivo (Ana Laura Magaloni, Margarita Ríos-Farjat y Diana Álvarez Mauri) cumplen con los requisitos de elegibilidad para aspirar al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia, en la vacante que dejó el exministro Medina Mora.

Damián Zepeda y Mónica Fernández llegan a los gritos

En general todas las bancadas parlamentarias calificaron esta terna como “de lujo, de primer nivel”, dada la preparación profesional y perfil de cada una. A título personal, el panista Damián Zepeda reconoció el nivel de preparación de las tres aspirantes, pero objetó que dos de las aspirantes -pese a su alto nivel de preparación-, “no garantizaban autonomía e independencia por ser subordinadas del Ejecutivo”, dijo.

“Y eso no es discriminación”, subrayó el panista en referencia al dicho de Ríos-Farjat ayer durante su comparecencia, al expresar “me sentiría discriminada de pensar que, por estar en el Poder Ejecutivo, no tengo independencia”.

El senador del PAN, Damián Zepeda, y la presidenta de la mesa directiva de la cámara alta, Mónica Fernández, llegaron a los gritos durante la discusión para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Zepeda ya llevaba varios minutos hablando en contra del dictamen porque dice que las tres tienen conflicto de interés.

Mónica Fernández llamó al senador panista quien estaba en tribuna a que concluyera su participación toda vez que su tiempo había concluido, lo que originó la discusión.

Se gritan el senador del #PAN @damianzepeda y la presidenta del @senadomexicano, @monicaferbal, durante la discusión para elegir nueva ministra de la @SCJN pic.twitter.com/WD6l1dXFqv — La Silla Rota (@lasillarota) December 5, 2019

El senador Alejandro Armenta de Morena llama misógino al panista Damián Zepeda por rechazar la idoneidad de la terna.

Zepeda reiteró que su postura no era por discriminación, sino defender la autonomía e independencia de la próxima ministra, y sugirió que, respecto a ese punto en específico, Ana Laura Magaloni era la única que no tenía conflicto de interés por no haber trabajado en gobierno. En respuesta y sin argumentos claros, Morena acusó al Zepeda de misoginia al defender que las otras dos aspirantes, pese a haber trabajado en el Ejecutivo, sí garantizaban independencia. “Las tres son idóneas y el tema de conflicto de interés, es más bien una opinión personal”, dijo Martí Batres.

AJ