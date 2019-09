Marco no bajó del camión 1568; lleva 5 años desaparecido

Este 26 de septiembre se cumplen cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Cinco años en que mes con mes los padres de los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos marchan para continuar su lucha por el esclarecimiento del paradero de sus hijos y exigir justicia y verdad.

Uno de los normalistas víctima de desaparición forzada aquella noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, es Marco Antonio Gómez Molina, originario de Tixtla, municipio donde se encuentra la normal. El joven vivía en el Barrio de San Antonio, a orillas de la cabecera municipal, antes de mudarse a la normal.

De 21 años, sus compañeros lo recuerdan fuerte, alegre y trabajador. De baja estatura, lo apodaron "El Tuntún".

Como otros de los estudiantes desaparecidos, decidió continuar sus estudios en Ayotzinapa porque no tenía otra opción, debido a que su familia es de escasos recursos. En la normal podría quedarse a lo largo de los días de estudio, pernoctar, y no pagar. A su mamá, María de los Ángeles, la normal no le gustaba para que él continuara ahí sus estudios.

Después de la desaparición de los estudiantes, su mamá acompañó al resto de los padres a las marchas, hasta que el entonces procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, dio a conocer la llamada "verdad histórica" el 27 de enero de 2015, que establecía que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Para María de los Ángeles, eso significaba que su hijo estaba muerto, compartió con La Silla Rota Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, otro de los jóvenes desaparecidos.

Según Bautista, hay otros padres que también han dejado de acompañarlos en las marchas, por la misma razón que María de los Ángeles; porque deben atender al resto de sus familias, o porque las enfermedades como hipertensión y diabetes que han aflorado desde la desaparición de sus hijos, ya no les permiten ir a todas las marchas.

Con autorización de Ediciones Proceso, La Silla Rota reproduce parcialmente la historia de Gómez Molina, incluida en el libro Ayotzinapa, la travesía de las tortugas. La vida de los normalistas antes del 26 de septiembre de 2014.

El texto sobre Gómez Molina es autoría de Marco Antonio Martínez, integrante del colectivo Marchando con Letras, conformado por 43 periodistas, cada uno encargado de un perfil de un normalista.

El libro fue relanzado esta semana, con el prólogo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y contiene una cronología no incluida en la edición original. Las ganancias del libro son donadas a los padres de los 43.

Marco Antonio Gómez Molina/Desaparecer en autobús

El 26 de septiembre de 2014, cercanas las movilizaciones de apoyo para recordar la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, la dirigencia estudiantil de la Normal de Ayotzinapa giró la orden: cinco integrantes de los 20 que conformaban la Casa del Activista se deberían unir al contingente de estudiantes que botearían para reunir recursos y salir rumbo al Distrito Federal.

Ernesto Guerrero Cano, alias Marlboro, integrante de la Casa del Activista, compuesta por alumnos de primer ingreso y semillero de los futuros líderes de la Normal, narra lo que ocurrió en las siguientes horas.

Luego de la orden recibida, los activistas se reunieron y decidieron que no irían cinco, que se integrarían a la brigada los 20, entre ellos Marco Antonio Gómez Molina, originario de Tixtla, egresado del Conalep 134 y con 21 años de edad.

Los 20 activistas nos fuimos al autobús y nos enojamos porque no querían que fuéramos todos; nos querían bajar. Los estudiantes de cuarto año ya se habían adelantado en dos camiones. Los de la Casa del Activista ocupamos el tercer autobús (Estrella de Oro 1568, de acuerdo con el informe de GIEI) que salió rezagado. Marco Antonio se sentó atrás de mí. Iba animando con bromas el ambiente mientras otros cantaban

Al llegar las unidades a Iguala fueron interceptadas por policías municipales, quienes exigieron a los normalistas descender de los vehículos. Marlboro, acompañado por un puñado de sus acompañantes, lo hizo. Estando abajo, sin ponerse de acuerdo entre ellos, se hicieron de piedras y arremetieron contra los uniformados. Les acababan de reportar que los dos camiones que llegaron antes habían sido atacados.

Marlboro tiene bien presente que su amigo Marco Antonio se quedó arriba del autobús junto con otros alumnos: "Él no se quiso bajar o no sé qué habrá pasado, la cosa es que no se bajó".

Lo que ocurrió después no se le borra de la mente a Marlboro. Los policías rodearon el autobús y lo balacearon: "Los que estábamos abajo corrimos para protegernos. Los que se quedaron arriba ya no pudieron salir".

Desde entonces, Marco Antonio, junto con otros nueve integrantes de la Casa del Activista, más otros 33 normalistas, está desaparecido.

