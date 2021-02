Marco Antonio fue drogado por policías, aseguran familiares

“Su mamá le ha escuchado balbucear que fueron los policías quienes lo torturaron y lo intoxicaron; es obvio. Seguramente después de madrearlo lo drogaron y dijeron ‘que se lo cargue la fregada’, pero gracias a Dios le ayudó la condición física que tiene por el deporte que siempre ha practicado”, señaló en entrevista el papá de Marco Antonio Sánchez, internado en el Instituto Nacional de Pediatría, donde se recupera de las secuelas de la desaparición forzada que sufrió durante cinco días por policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México.

Marco Antonio Sánchez Flores desapareció el 23 de enero cuando policías capitalinos lo detuvieron y golpearon cerca del Metrobús Rosario y seis días después, el joven estudiante de la escuela Nacional Preparatoria Miguel E. Schulz, la “Prepa 8”, de la UNAM apareció deambulando en estado “zombie” en calles de Tlalnepantla, el domingo pasado.

Magnolia, media hermana de Marco Antonio narró en entrevista con La Jornada que a su hermano, "Le metieron una dosis muy fuerte de drogas, porque la inflamación en el cerebro no ha bajado. Al principio que lo internaron tuvo fiebre y convulsiones, todo producto de la desintoxicación, pero afortunadamente ya está mejor, dijo.

Asimismo mencionó que Marco aún tiene lagunas mentales y que en ocasiones canta en inglés debido que es el idioma que práctica, además de que impartía clases a niños.

Ayer que lo puede escuchar me dio mucha tristeza. Lo que sí es cierto es que se avienta una canción completa en inglés; él habla muy bien ese idioma, daba clases a niños ahí por la casa. Y ahora les canta a las enfermeras. Ahora ya come y duerme mucho. Espero que pronto Marco Antonio pueda dar una declaración completa de lo que le hicieron" dijo su hermana.

Por su parte, el papá de Marco dice que una de las primeras cosas que le dijo fue que quería ver a su perro, “Papá, quiero ver a mi perro Pancho”.

El señor Marco Antonio también dijo que su "hijo fue torturado y narcotizado, todavía está reponiéndose. Ya me reconoce, me dice Papá y me da mis besos".

Hace algunos días Nisaly Brito, psicóloga clínica defensora de derechos humanos de la infancia explicó que Marco Antonio Sánchez Flores pudo ser obligado a consumir escopolamina, conocida coloquialmente como ´burundanga´.

De acuerdo a la experta consultada por el diario Excélsior, los síntomas que presenta Marco Antonio son parecidos a los que ocasiona la sustancia.

De manera frecuente, se usa en Colombia y en México hay algunos casos de personas que están involucradas en el crimen organizado, que se llama burundanga, y que dentro de sus efectos están algunos de los que muestra Marco Antonio: desorientación tiempo-espacio, pérdida completa de la “ memoria, deshidratación profunda y agresividad", explicó

También aseguró que la sustancia, en conjunto con el estrés postraumático podría causar una afectación del sistema nervioso central

Con información de La Jornada