Marcha del 1 de mayo, 106 años de tradición frenados por el covid

1913. El Zócalo, centro emblemático de la Ciudad de México, atestigua la primera marcha del primero de mayo, pero contrario a lo que se acostumbra actualmente, el mitin no se realizó ahí. Así comenzó la tradicional celebración obrera que durante un siglo transmutó a desfile político para concluir en lo que se denominó “charrismo sindical”.

La defensa de los derechos laborales (derecho a liquidación, indemnización o jornada de ocho horas, entre otros) es hoy un tema coyuntural a consecuencia del coronavirus. Pero este año no habrá marcha, como tampoco la hubo en 2009 por el virus de la influenza AH1N1. Esta celebración nació hace 134 años tras la represión de una manifestación obrera en Chicago, Illinois; en México, el tema fue determinante para marcar la caída del Porfiriato pues campesinos y obreros repitieron los pasos que llevaron a cabo otras naciones como Estados Unidos y España para abrir camino a los derechos laborales.

1913. “La Casa del Obrero Mundial decidió conmemorar el 1 de Mayo en las calles, las invitaciones se extendieron a las agrupaciones obreras y mutualistas, se imprimieron estampillas para financiar la actividad, de fondo rojo y letras negras que decían “Sindicalismo Radical Reformista”, con imágenes del gorro jacobino, banderas rojas y laureles”.

De 20, 000 a 25, 000 trabajadores se dieron cita frente al local de la Casa del Obrero Mundial, la marcha comenzó, en la descubierta iba una banda de Guerra, al frente de la manifestación se colocó una bandera roja cruzada por una franja negra (en señal de luto por los mártires de Chicago)… La manifestación partió de la Plaza de las Armas, pasó frente a la Catedral y entró por la calle Francisco I. Madero culminando en la Alameda Central donde se realizó el mitin frente al Hemiciclo a Juárez…con discursos a favor de la emancipación de la clase obrera, contra el capitalismo y el régimen burgués

Si bien este movimiento continuó, aunque ensombrecido por la etapa más álgida de la Revolución Mexicana, al final consolidó sus bases. En 1918 la CROM (Confederación Regional Obrera Mexicana) unificó a los obreros con su dirigente Napoleón Morones, quien sin saberlo terminó heredando su silla al histórico líder sindical, Fidel Velázquez. “Fidel se inició en el sindicalismo en 1920… Tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928 comenzó la debacle de la CROM, pues Morones fue señalado por una parte de la opinión pública como cómplice en el crimen”. Fue así que la política y los gobernantes en turno, consideraron la necesidad de hacer alianza con agrupaciones sindicales, a fin de mantener el control de protestas y hacer aliados, en lugar de enemigos. Ese fue el rol que jugó Velázquez.

“La intuición política de Fidel lo llevó a la secretaría general de la Federación de Sindicatos del Distrito Federal, que en 1932 convocó a crear una federación nacional sumando a organizaciones como el SME, la CGT y a los ferrocarrileros… La alianza con el gobierno permitió a la CTM sumarse al pacto de unidad nacional. Fidel participó en la entrega de la presidencia a Manuel Ávila Camacho y tres meses después, en febrero de 1941, asumió la secretaría general de la CTM, postulado por unanimidad”. Y ahí se quedó por 57 años.

En gran medida, en cada marcha anual del primero del mayo, el sindicalismo desarrolló un sello particular: manifestaciones masivas que duraban horas y que podían convertirse en aliadas o no, del gobierno en turno; en este caso, como incondicionales del Partido Revolucionario Institucional.

1958. El diario Excélsior relata aquella marcha caracterizada por la exigencia de mejores conquistas laborales. “Maestros, electricistas y en especial los ferrocarrileros le aseguraban a Adolfo López Mateos, entonces candidato presidencial, un inicio de sexenio con tensiones… El jefe de la nación después de observar durante tres horas 20 minutos la manifestación de los trabajadores, dirigió un cordial mensaje a la clase obrera: Trabajadores de mi patria, celebremos este primero de mayo, Día del Trabajo, reafirmando la decisión del pueblo de continuar unidos para consolidar las bases nacionales de nuestro desarrollo, dijo Adolfo Ruiz Cortines… Muchas promesas fueron juramentadas ante la presión de los trabajadores”. Anuario Excélsior Aniversario Cien.

Durante las siguientes dos décadas la marcha retrató generalmente la misma escena que Raúl Trejo Delabre describió para el semanario Nexos. “Ha sido día de desfile y demandas, protesta y fiesta, presencia callejera y demostración política… Ha sido el día, más que de los trabajadores, de reiteración y recurrente negociación de la alianza entre los dirigentes sindicales y el gobierno en turno… Las organizaciones de izquierda especialmente, llegaron a tener en el primero de mayo su clientela estelar, aunque habitualmente arisca, en los centenares de miles de obreros que en las calles del centro del DF esperaban impacientes su turno para cumplir con la obligación de pasar frente a Palacio Nacional”.

Fue hasta l983 que estas marchas, resultado del descontento social por causa económica y política, fueron marcadas por la violencia. “Se desata la violencia obrera”, consignó Excélsior en 1983. “Los enfrentamientos que se dieron durante el desfile obrero, entre sindicatos oficialistas, independientes y organizaciones de izquierda, quedaron registrados el 2 de mayo. Los trabajadores intercambiaron botellazos y garrotazos a un costado del Zócalo”. Anuario Excélsior Aniversario Cien.

La violencia escaló en los siguientes años y tocó hacer frente a Miguel de la Madrid. “Aquel 1 de mayo, a las 10 de la mañana el presidente De la Madrid encabezó la marcha después de izar la bandera en el asta central del Zócalo. A las 10.20 el primer mandatario estaba ya en el balcón de Palacio saludando al primer contingente. Sorpresivamente un sindicato, el de la SARH, se detuvo frente al balcón y exigió aumento salarial. El locutor pidió por el gran sonido que nadie se detenga porque «todas las demandas ya fueron tomadas en cuenta». Empezaron algunos gritos de «huelga, huelga, huelga», pero se dio orden de que las bandas de guerra toquen más fuerte”

Un provocador arrojó dos bombas molotov contra uno de los balcones de Palacio, la policía trató de restringir el acceso a la periferia del Zócalo, como si fuera posible establecer controles reales en un acto que reúne a varios centenares de miles de personas… Parte de su carácter simbólico se afianzaba en el empeño de los sindicatos independientes, ajenos al Congreso del Trabajo, para participar en la marcha oficial. Por un lado, la gana de que los viera el Presidente (como los trabajadores del gobierno que se semidesnudaban para enfatizar sus carencias delante del balcón principal) y por otro la aspiración también legendaria pero siempre estratégica para que todos los trabajadores mexicanos formasen un solo frente

La década de los noventa marcó el inicio del fin. 1994 fue considerado por La Jornada, como el último gran desfile del primero de mayo. “Destacan las fotografías de Carlos de Salinas de Gortari, acompañado por el líder histórico de la CTM, Fidel Velázquez, quien en ese acto en el Zócalo daba el tradicional respaldo de las centrales obreras oficialistas tanto al gobierno como a la candidatura priísta de Ernesto Zedillo a la Presidencia de la República. En la información de ese día, La Jornada daba cuenta del “otro desfile”, el que se efectuaba tras los muros de Palacio Nacional, donde líderes como Napoleón Gómez Sada o Leonardo Rodríguez Alcaine repetían el ritual de demostrar ante el Presidente “la fuerza de sus lealtades”.

En 1995, el día del trabajo no se celebró como solía hacerse, resultado de la crisis que caracterizó la crisis política que testereó el poder del PRI desde un año antes: el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, la ejecución de José Francisco Ruiz Massieu, el surgimiento del zapatismo, el “error de diciembre” y su devaluación económica. “Fidel Velázquez dijo que este primero de mayo no habría demostración obrera en el Zócalo. La iniciativa de la CTM fue pronto compartida por otros sindicatos del Congreso del Trabajo. No todos: la COR, la CROC, los pilotos aviadores y el Mexicano de Electricistas, estuvieron en desacuerdo y algunos de esos grupos se prepararon para, aunque fuese solitarios, cumplir con la costumbre del primero de mayo”, relata Nexos.

Y continúa “Dijeron que simplemente no festejaban el día del trabajo porque no había dinero para gastar en ello (por esas mismas fechas, en la dirección cetemista comenzó a fraguarse la idea de regalarle a Fidel Velázquez 95 centenarios de oro, uno por cada año de los que cumpliría el 24 de abril). Luego, se dijo que con la suspensión se pretendía evitar enfrentamientos, sobre todo porque estando la crisis como está los trabajadores podrían indisciplinarse: “la base podría desbordarse y conducirnos a una situación grave”, dijo el líder de las gafas y el puro”.

Aunque el brazo duro (en términos electorales) del PRI no marchó, sí lo hicieron sindicatos no oficialistas e independientes, según relata un portal web especializado en temas laborales. “El vacío que dejaba el Congreso del Trabajo fue llenado por los sindicatos que desde febrero de ese año se reunían en las sedes del STUNAM, el SUTIN y la CNTE. Cerca de 500 mil trabajadores, colonos y estudiantes, se manifestaron el primero de mayo de 1995 contra el neoliberalismo. Otros sindicatos se manifestaron en el Hemiciclo a los Niños Héroes. Los charros, casi en la clandestinidad, organizaron un deslucido acto”.

Ese año, La Jornada agrega un dato duro, clave. “El presidente Ernesto Zedillo… “dejó el balcón vacío”, decidió no encabezar la marcha obrera y hacer un acto cerrado en la sede del Congreso del Trabajo, por lo que las organizaciones de trabajadores tomaron la movilización por su cuenta”.

Con la muerte del líder Fidel Velázquez en 1997 y el ascenso del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para gobernar la capital del país, todo cambió. Leonardo Rodríguez Alcaine heredó la silla sindical, pero ya nada fue igual. “Surgieron diversas expresiones del sindicalismo democrático y no tanto. La Coordinadora Intersindical Primero de Mayo, la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Sindical Mexicano, la Convención Nacional de Trabajadores y hasta la federación democrática de servidores públicos o desprendimientos del charrismo, tienen sus orígenes en esos años y fechas”.

La caída del PRI y el ascenso del Partido Acción Nacional al gobierno federal modificaron el formato laboral de tan tradicional marcha y éstas perdieron su peso político para convertirse más en una marcha más paralelo a una celebración a puerta cerrada, según narra La Jornada en 2008. “Del lado de los sindicatos oficialistas, la CROC no sólo no va a marchar ni va a hacer un mitin como otros años, sino que anunció oficialmente que llevará a cabo un “festival obrero en el Estadio Azteca”, con cantantes populares, rifas y todo un concepto de entretenimiento que dirigentes de otras organizaciones han calificado de “circo”, mientras otros señalan que el cambio en el estilo de la celebración croquista se debe a que entre los afiliados a esa confederación “hay buenos músicos”.

Por su parte, Joaquín Gamboa Pascoe, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quien vivió las glorias de esta celebración con los gobiernos priístas, cuando la ceremonia aglutinaba a todo el poder político en torno al sector sindical corporativo, ahora señala con su dedo índice levantado que el primero de mayo 'no se ha diluido como protesta, sino como concentración', y que esto se debe a que los últimos presidentes dieron al traste con el Día del Trabajo. Acusa directamente que, sin razón, el presidente Vicente Fox cambió radicalmente esta ceremonia, cuando determinó que la fiesta obrera se celebrara en Los Pinos, en una reunión a puerta cerrada con los líderes sindicales como únicos invitados, lo que hizo perder 'el sentido y el fondo' de lo que se conmemora

En 2012 con el regreso del PRI a Los Pinos, se intentó volver al esquema que marcó el partido por décadas. El Financiero contó así los detalles. “A la residencia oficial de Los Pinos regresó la celebración. Y empresarios, líderes sindicales y gobierno participaron en ello. Es una forma distinta, como queremos que en México sea, de conmemorar el Día Internacional del Trabajo, externó el presidente Enrique Peña al iniciar su discurso ante un salón Adolfo López Mateos lleno, en su mayoría por sindicalistas”.

Todos los líderes de gremios parecían estar ahí. Carlos Romero Deschamps (de Pemex), Joaquín Gamboa Pascoe (de la CTM), Francisco Hernández Juárez (de los telefonistas), Víctor Flores (de los ferrocarrileros) y otros más acudieron a la convocatoria presidencial… El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, abrió las intervenciones. Qué bueno que podamos volver a reunirnos trabajadores, patrones y gobierno en un 1 de mayo, se congratuló Navarrete Prida, seguido por una ola de aplausos. Y es que los registros de prensa del expresidente Felipe Calderón (PAN) no muestran una ceremonia conmemorativa por el Día del Trabajo durante su sexenio

Paradójicamente el presidente López Obrador siguió los pasos de Fox cuando en su primer año de gobierno en 2019, convocó a una reunión a los líderes sindicales en Palacio Nacional, para asegurarles su respeto a la autonomía sindical.

(María José Pardo)