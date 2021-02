Marcha “Anti-AMLO” busca blindarse de actos vandálicos

“Hay que tener muy presente que nosotros no vamos a caer en provocaciones de nadie y no vamos a permitir infiltrados. Los que asistimos a la marcha siempre vamos con los rostros descubiertos, si vemos a una persona con el rostro cubierto y tratando de provocar o de hacer algún desmán, alguna pinta, algo que no es debido y que está fuera de la ley lo vamos a denunciar, primero grabando con nuestro celular en vivo y después denunciando a las autoridades”, destacó.