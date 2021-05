Manuel Bartlett, en riesgo de ser detenido en EU por caso de "Kiki" Camarena

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, podría ser detenido por el gobierno de Estados Unidos para ser interrogado por el caso de "Kiki" Camarena, agente de la DEA que fue torturado y asesinado en México en 1985.

Según el expediente oficial del caso de Enrique Camarena que reveló la Revista Proceso, el nombre de Barlett aparece en el documento señalado de tener presuntas reuniones con narcos antes y después del crimen del agente estadounidense, cuando él era secretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid.

"Su nombre aparece en numerosas ocasiones y en varias páginas de los expedientes de la investigación abierta del caso Camarena. Si ingresa a Estados Unidos sería detenido para ser interrogado al respecto", revelaron funcionarios estadounidenses a la revista.

Manuel Bartlett

Según los mismos funcionarios, si Manuel Bartlett ingresa a Estados Unidos sería inmediatamente detenido para ser interrogado.

Bartlett ha sido señalado por sus presuntos nexos con el narco durante la década de los ochenta. Sin embargo, él ha negado todos los señalamientos en su contra.

En una entrevista en 2019 a El Universal, el exprocurador Ignacio Morales Lechuga aseguró que en Estados Unidos solicitó la extradición de Bartlett Díaz por el asesinato de Camarena, pero fue negado por pruebas sin fundamento.

Enrique Camarena, agente de la DEA torturado y asesinado en México

Por otro lado, en 2013, Jorge Carrillo Olea, quien fuera subsecretario de Gobernación en los tiempos de Bartlett en Segob y posterior fundador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, dijo –en entrevista con Proceso- que la DFS estaba al servicio de la CIA y ambas dependencias colaboraban con el Cártel de Guadalajara y "Bartlett lo sabía perfectamente".

En julio de 2020 fue publicada una serie documental llamada "The Last Narc", donde un ex policía judicial de Jalisco relata el presunto encuentro de Bartlett Díaz con los jefes del Cártel de Guadalajara (hoy extinto).

Este policía trabajó para el Cártel de Guadalajara y luego se hizo testigo protegido en Estados Unidos, para ayudar a la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en la Operación Leyenda, la investigación del asesinato de agente antidrogas Enrique Camarena.

Según su relato, el encuentro fue el 6 de febrero de 1985 en una casa de Rafael Caro Quintero, líder del Cártel de Guadalajara.

En aquella casa estuvieron presentes, según el testigo, Caro Quintero; Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes", líder máximo del Cártel de Guadalajara; Juan Arévalo Gardoqui, entonces secretario de la Defensa Nacional; Vinicio Santoyo Feria; entonces jefe del Estado Mayor Presidencial; y Bartlett Díaz.

Dos días después del encuentro, Camarena fue secuestrado a un par de cuadras del consulado estadounidense en Guadalajara y un mes después fue encontrado asesinado junto con el piloto Alfredo Zavala Avelar en Michoacán.





bl