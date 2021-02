Mantienen en vilo diputados golpe a fideicomisos

La Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados mantiene en ascuas el golpe final a los fideicomisos. Tras una reunión este jueves no logró destrabar el entuerto y determinó convocar para este jueves a reunión extraordinaria “por urgencia” a las 9:30 horas.

"El término es lectura, discusión y en su caso aprobación de las reservas presentadas al dictamen de la comisión de presupuesto y cuenta pública" sobre la eliminación de 109 fideicomisos, informó a La Silla Rota su presidente el morenista Erasmo González.

"Existe una posibilidad de que suba el dictamen a pleno (este jueves 1 de octubre), pues está considerado el tema dentro de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política", dijo.

No obstante, será la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida por la priista Dulce María Sauri, quién determine si el dictamen cumple o no con el trámite de haber sido enviado con 24 horas de anticipación. Consultada al respecto, Sauri señaló brevemente que la comisión “está tratando de corregir un problema de procedimiento que se presentó ayer”.

El diputado González confió que mañana habrá quórum para la reunión. "Hay disposición de los partidos políticos para asistir y debatir. Queremos concluir el proceso que se interrumpió, nada más. Una ruta a considerar es que se puede ir así a Mesa Directiva, pero estamos en el ánimo de concluir todo en la comisión con una madurez política". Agregó que uno de los cuatro temas a revisar es la reserva del legislador de Morena, César Hernández, quien propuso incluir mediante un artículo transitorio que una parte del fondo de gastos catastróficos se incluya en la eliminación de los 109 fideicomisos.

Tras su protesta esta mañana, los integrantes del colectivo "Buscando cuerpos" en Guerrero, cerraron la calle Emiliano Zapata que es una de los principales accesos en el palacio de San Lázaro.

#ÚltimaHora | Colectivo de víctimas "Buscando cuerpos" de Guerrero, cierran calle Emiliano Zapata en Cámara de @Mx_Diputados. Solicitan ser recibidos por legisladores de la comisión de presupuesto para evitar eliminación de fideicomiso a víctimas.https://t.co/EANrYAzzvZ pic.twitter.com/XiKB2Ovn84 — La Silla Rota (@lasillarota) October 1, 2020

Leonardo Martínez, coordinador del grupo, explicó que esperan la llegada de otros colectivos víctimas de violencia así como reporteros que podrían verse afectados por la desaparición del fondo de atención a defensores de derechos humanos y periodistas. Tras el cierre de esa calle personal del gobierno capitalino negoció con ellos su reapertura; Martínez explicó que accederán sólo si se concreta una cita con alguno de los legisladores de la comisión de presupuesto, pero su solicitud no ha sido concretada hasta el momento.





NO HAY DICTAMEN

Fue el anuncio que esta tarde hicieron los coordinadores parlamentarios de oposición PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. El martes por la noche, la mayoría de las bancadas de Morena y el Partido Verde avalaron con 20 votos a favor el dictamen y 15 en contra de la oposición. Tras más de cuatro horas de discusión todas las bancadas votaron en lo general, dejando los artículos en reserva para su discusión en el pleno.

El coordinador de Morena, Mario Delgado, declaró “son muy mañosos porque ayer ellos reventaron el quórum, pero el dictamen fue votado y tenemos su firma. Lo que quieren es irse con mañas para evitar la desaparición de los fideicomisos. Es normal, están muy acostumbrados a la corrupción, defienden la corrupción, el despilfarro. Entonces, se hacen de todas sus mañas para evitar que esto pase. Pero aquí la mayoría es la que decide. Ya habían votado y ya habían firmado, así que tenemos dictamen y vamos mañana”. Señaló que en caso de que la oposición presentase una controversia constitucional “que lo hagan, están en su derecho o que vayan a acampar al Zócalo también”.

Verónica Piña, coordinadora de la bancada perredista, rechazó dar un aval al artículo transitorio del diputado Hernández para incluir los gastos catastróficos porque "son la única alternativa para la población que no cuenta con seguridad social”. Y afirmó que si el gobierno federal quiere recursos debe quitarlos a sus obras emblemáticas: el nuevo aeropuerto, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

Tonatiuh Bravo de Movimiento Ciudadano advirtió que "la mayoría de votos no da derechos para afectar a tantas personas... No pueden actuar así por un manotazo presidencial", precisó. Mientras que el coordinador priista René Juárez dijo “todo el dinero (de los fideicomisos eliminados) va a entrar a una bolsa y ¿Quién va a decidir la prioridad de su uso? Pues ellos", dijo en referencia a la 4T.

El coordinador de la bancada panista Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que por la mañana en una breve conversación con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, previo a su comparecencia le pidió no eliminar los fideicomisos; y que el funcionario respondió que él estaba haciendo su trabajo y que les pedía paciencia. "El secretario es una persona muy seria, el problema es que el presidente no le escucha. Y si lo oye, no le entiende", consideró Romero Hicks.

Tuvimos 10 parlamentos abiertos donde se escucho la voz de todos los sectores y Morena ofreció la palabra de que los fideicomisos no iban a desaparecer.



Seguimos esperando que @Hacienda_Mexico y el @GobiernoMX nos digan dónde está la corrupción. pic.twitter.com/3oERf4wJP2 — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) October 1, 2020

¿Y QUÉ DIJO HERRERA?

Durante las siete horas que compareció el titular de Hacienda en el Congreso, se le preguntó sobre la eliminación de fideicomisos pues el PRD cuestionó que el presidente López Obrador prefiriera destinar más dinero al beisbol, que a las ciencias y la tecnología. También pidieron cuentas precisas sobre cómo se destinará ese dinero “porque en el dictamen no hay claridad”.

Arturo Herrera respondió la mayor parte de las dependencias utilizaban sus subejercicios en fideicomisos para cruzar el año fiscal, en lugar de devolver esos recursos a la federación. Afirmó que esto sí está justificado en determinados proyectos y qué es válido para determinados entes como el ISSSTE, IMSS, Pemex, CFE y para otros como el colegio de México, CIDE, CINVESTAV. Y agregó que "aun cuando se desaparezcan los recursos ellos los pueden mantener para ir financiando sus necesidades", dijo sin entrar en mayores detalles.

También reiteró que aunque estos fideicomisos desaparezcan los recursos están garantizados para sus destinatarios. "La idea es que los destinatarios finales de esos programas no sufran. En investigación se pagan los apoyos del Sistema Nacional de Investigadores a través directamente del presupuesto. En el Deporte y las Artes se pagan a través de fideicomisos del Fonca y fideicomiso de alto rendimiento; esas personas van a seguir recibiendo lo que tenían comprometido, sólo que ahora lo van a recibirlo del presupuesto directamente y no del fideicomiso. Por ejemplo, los fondos de Conacyt Sener y que vienen a través del Fondo Mexicano de Petróleo, permanecen en materia de investigación hidrocarburos, sólo que ahora vienen directo de presupuesto y no de un fideicomiso. Lo mismo con los fondos de atención a víctimas, defensoras de derechos humanos y periodistas, ni un peso menos se va a recibir para esas actividades", precisó sin abundar en los cómos.

Amnistía Internacional advirtió que llevar a mañana realizará un pronunciamiento sobre el tema porque “la eliminación de los fideicomisos tal cómo se aprobó en el dictamen… da pie al uso discrecional de los recursos y corre a su vez el riesgo no solo de disminuir sino también de desaparecer según prioridades y criterios políticos”.