Mancera debe sumarse a Anaya para ganar en 2018: Granados

El presidente nacional del sol azteca, Manuel Granados, advierte que solamente en la medida en que el INE dé certezas al proceso electoral, apoyarán sus resoluciones

ESTÉFANA MURILLO 17/12/2017 08:45 p.m.

Mancera debe sumarse a Anaya para ganar la Presidencia: Granados (Especial)

Luego de un ríspido proceso para consolidar la coalición México al Frente, el PRD renovó la dirigencia nacional y su nuevo presidente, Manuel Granados, asevera que trabajará para unificar a las corrientes críticas del sol azteca, para fortalecer la alianza electoral con el PAN y ganar la Presidencia de la República en 2018.

En entrevista con La Silla Rota, el exconsejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México convoca al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a aportar y apoyar la candidatura de Ricardo Anaya, para lograr derrotar a Andrés Manuel López Obrador y a José Antonio Meade.

¿Cómo recibes al partido después de un proceso complicado por las resistencias a una alianza con el PAN y por la decisión de apoyar a Ricardo Anaya?

Recibo un PRD en unidad en donde se refleja justo esta expresión a través de las diversas corrientes que integran nuestro partido político. Ha sido por una unanimidad la elección de la nueva dirigencia nacional que ha recaído en mi persona y eso habla también de la madurez política que vivimos hoy.

Voy a trabajar por una reconciliación con la militancia. He convocado a un frente al interior del PRD en donde se mantenga la unidad, donde salgamos en todos los procesos juntos, con este acuerdo, con este consenso. Quiero que hagamos un PRD renovado, que comuniquemos de manera inmediata muy bien a la ciudadanía que es lo que esperamos, hacia dónde vamos y cuál es la ruta que estamos trazando sin olvidar nuestros orígenes, sin olvidar de dónde venimos, sin olvidar hacia dónde queremos llevar este país y con ello vamos a tener gran triunfo.

El reto mayor es cambiar el país y ¿cómo lo podemos cambiar? con ideas, con propuestas, pero con una realidad muy clara reconociendo la fuerza de cada uno de nosotros, generando estas ideas y proponiendo un frente para lograr la presidencia de la República.

¿Hay resentimiento en Miguel Ángel Mancera y sus allegados por haber apoyado a un candidato panista para la Presidencia de la República?

Ha sido respetuoso en la parte democrática el jefe de gobierno, siempre ha dicho que no será él el que divida el frente, al contrario que apostará porque le vaya bien a México. Anteponiendo su decisión personal, su futuro, por el bien de México y eso habla de su persona, habla de su trayectoria, de su palabra.

Él ha dicho también que la decisión que tomó en algún momento la dirigencia del PRD la iba a respetar, como fue el caso. Ahora está concentrado en el tema de la reconstrucción de la Ciudad y nosotros estaremos concentrados en fortalecer al PRD a nivel nacional.

Yo lo convocaría a nombre de mi partido, del PRD, al jefe de Gobierno a que se sume, que sume su capacidad, su liderazgo, su presencia a nivel nacional para lograr el objetivo, que es ganar la Presidencia de la República.

Expresaste públicamente tu interés de buscar la jefatura de gobierno ¿Qué te hizo declinar de esa aspiración? ¿Te quedaste al frente del partido a cambio de la candidatura?

Yo milito en el PRD a diferencia del jefe de gobierno, fui coordinador del grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa, presidente de la Comisión de Gobierno, eso hace que tenga yo una actividad permanente en los consejos del propio PRD, tanto en la Ciudad como a nivel nacional. Cuando se abre la posibilidad de dirigir el partido, acepté explorar esta posibilidad para darle un rostro distinto, con una cara nueva, con ideas frescas.

Hay muchos compañeros y una compañera que tienen aspiraciones muy claras para la jefatura de Gobierno. Todos tienen trayectoria, Alejandra Barrales tiene una aspiración legítima para buscar esta jefatura de gobierno, igual Salomón (Chertorivski) y Armando Ahued tienen también está aspiración y, en mi caso, tengo un reto que es contribuir con este país a ganar la Presidencia de la República, a ganar la Ciudad de México, a ganar donde nosotros también tendremos participación política de los estados que gobernamos: Tabasco, Michoacán, Morelos, y contribuir a nivel nacional para que esta opción sea una realidad en el Frente por México.

¿Cuál va a ser el método para definir al candidato en el caso de la Ciudad de México?

Tiene que haber un diálogo entre los propios aspirantes y la dirigencia del PRD en la Ciudad de México para encontrar esta ruta de metodología que sin lugar a dudas considerarán los resultados de las encuestas. Tenemos que saber cuál es la opinión de la ciudadanía en la preferencia electoral y, sin lugar a dudas, el que esté o la que esté mejor posicionada será nuestra abanderado o abanderada para la Ciudad de México.

En el caso de la elección por la Presidencia ¿Es Ricardo Anaya un fuerte rival frente a Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade?

Las nuevas generaciones en esto juegan un papel fundamental. En la época en que surgió Andrés Manuel no había redes sociales, quizás no está familiarizado con la redes sociales. José Antonio Meade es un hombre preparado, tuvo la oportunidad de hacer grandes transformaciones por México y lo que logró fue pasar de 47 millones de pobres a 53 millones, entonces creo que esta parte de la juventud que le inyecta Ricardo Anaya, esta idea por transformar a este país, esta alianza con la izquierda progresista, no radical, hace posible que sea viable para ganar la Presidencia de la República.

Creo que en la medida en que estén las propuestas sobre la mesa, en la medida en la que den la orden de arranque es donde se va a medir cada uno. A la hora del debate, a la hora de las ideas, a la hora de las propuestas, creo que ahí va a ser el mejor escenario para que la ciudadanía se dé cuenta de quién sí puede tener una idea que pueda ejecutarse y quién se avienta una volada.

¿Ven riesgos para la elección de 2018 después de lo que se vivió en la elección del Estado de México y especialmente en Coahuila con las resoluciones del Tribunal Electoral?

Lo principal es que haya un acuerdo con las fuerzas políticas, que se respeten los resultados electorales, que no se fomente la violencia, que no se fomente tampoco el tema de las descalificaciones que terminan justamente en violencia entre los contendientes.

Yo creo que el alto nivel de madurez que deben demostrar cada uno de los partidos políticos es el reconocimiento de que estamos en una contienda y quien gane esa contienda seguramente tendrá que reconocer este triunfo. El país está cansado de una disputa entre unos y otros.

¿Hay confianza hacia las autoridades electorales?

Yo me reuní con Lorenzo Córdova y le expresé que, en la medida en que nosotros tengamos esa certeza de que las cosas sean claras y transparentes, el INE contará con el respaldo del PRD, pero nosotros también estaremos alzando la voz cuando se advierta que hay un esquema que no es claro o transparente.

Se prevé guerra sucia, filtraciones, videos, fake news ¿Ustedes ya tienen una estrategia contra esto?

La verdad es que nosotros creemos que las ideas y el debate son las que deben ganar, creo que es lo que busca México, es lo que buscan los ciudadanos y lo otro es solamente parte de los procesos electorales que finalmente las autoridades tendrán que vigilar, sancionar, investigar y también poner un alto en la medida en la que eso sea posible.

¿Cuál es el reto más complejo que deberá enfrentar el próximo presidente de México? ¿Cómo hacerle frente al problema de la inseguridad y la corrupción?

Tenemos que cambiar la fórmula de la administración pública, creo que los servidores públicos ahora tienen que salir a la calle a estar en contacto directo con la ciudadanía, entender la problemática y, a partir de ahí, dar soluciones. No puede ser de otra forma, debe ser un gobierno abierto al diálogo, a la apertura y el debate.

En la medida en que los mecanismos de control estén dados por parte de la autoridad, en la medida en que estemos obligados, desde los entes públicos, a presentar nuestras declaraciones tres de tres, reportar propiedades, bienes y cuentas, se podrá generar confianza.

Creo que debe haber un fortalecimiento en esos esquemas, en el tema de la impunidad, debe haber investigaciones claras, puntuales y que eso genere también una certeza para revertir este nivel de impunidad que vemos en un país donde nunca pasa nada.

