Mañana se define destino del avión presidencial: AMLO

Andrés Manuel López Obrador considera que las críticas al proyecto del Tren Maya que abarca territorio de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas son meramente "oposición por oposición" y "ganas de afectarnos, de no aceptar que nuestro gobierno cumpla con nuestros compromisos y que haya progreso y justicia para la gente", dijo durante la conferencia matutina de este jueves 6.

Conviene recordar que el pasado 28 de enero, por considerar que la consulta popular levantada para decidir sobre el desarrollo del proyecto violó el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas del sureste del país, el Juzgado Primero de Distrito ordenó al gobierno federal la suspensión provisional de los trabajos del Tren Maya.

El amparo fue presentado el 6 de enero por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) y concedido por el Poder Judicial el 14.

Por su parte, en la "mañanera" de hoy el presidente López Obrador reiteró que los pobladores del sureste del país apoyan la construcción del Tren ya que reactivará la economía de cinco estados.

Respecto a las críticas, precisó: "Es ganas de afectarnos, de no aceptar que nuestro gobierno cumpla con nuestros compromisos y que haya progreso y justicia para la gente. No es deuda, son ahorros. No hay contaminación, es nada más oposición por oposición, pero sin causa, o sí, pero para enfrentarnos".

Avión presidencial

Respecto a la situación de la aeronave presidencial "José María Morelos y Pavón" dijo que se está a punto de resolver, al asegurar que mañana viernes informará sobre la decisión de venderlo, rentarlo o rifarlo.

"Ya estamos a punto de resolver lo del avión, ya podría decir hoy 'primera llamada, primera llamada' y vamos a comenzar mañana. Mañana yo les voy a informar, estamos muy avanzados. Hemos resuelto algunos asuntos que nos preocupaban", dijo.

Juicio a ex presidentes

Por otro lado, AMLO reiteró que votaría en contra de que se enjuicie a ex presidentes en caso de que se lleve a cabo la consulta en torno."La justicia no es solo castigar, también es prevenir", argumentó.

"Yo votaría en contra y lo argumentaría porque tenemos que ver hacia adelante. Si vamos bien, para qué nos vamos a anclar en un asunto que nos pudiera distraer", agregó.

Puentes

En cuanto a su propuesta de celebrar fechas históricas en el día exacto y eliminar los puentes vacacionales, dijo entender que existan molestias del sector turístico, sin embargo, expuso que su gobierno está "haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo".

"Yo entiendo que hay molestias. Yo creo que no va a afectar, que al contrario, nos afecta si olvidamos el pasado".









(diego joaquín)