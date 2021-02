"Mamá brincó de contenta cuando le llamaron servidores de la nación"

"Cuando le llamaron, mi mamá casi estaba brincando de contenta", relató Luis Adrián Quiroz, quien estima que podría ser vacunada contra covid hasta marzo, porque los servidores de la nación le dijeron que llamarían de nuevo en 20 días para darle la cita.

Al igual que millones de mexicanos, Luis Adrián estuvo pegado a la computadora desde la mañana del martes para tratar de registrar a su mamá en la página mivacuna.salud.gob.mx, aunque no tuvo éxito.

"Todo mundo estaba esperando la dichosa llamada de Bienestar, pero surge la estrategia del registro en línea, yo me entero a la hora, empezó a tratar de entrar y ya estaba saturada la página, me queda claro que por la demanda y por la poca capacidad técnica yo creo que no pensaron que el nivel de respuesta iba a ser tan amplio", señaló.

Luis Adrián, quien es consultor en derecho a la salud, relató que lo que más le preocupaba era poder registrar a su mamá, de 81 años, para que reciba la vacuna. Mientras seguía con los intentos fallidos en la computadora, sonó el teléfono.

"El miércoles le llamaron a mi mamá, como a las 5:00 de la tarde. Una persona que se identificó como servidora pública que le hizo la pregunta: ´¿usted se quiere vacunar?´. Obviamente mi mamá dijo sí. Mencionó que le iban a devolver la llamada en 20 días para decirle la hora, fecha y lugar donde le iban a dar la cita", narró.

"Entonces me queda claro que si le hablaron antier, que fue 3 (de febrero), le estarán regresando la llamada en la última semana de febrero y va a ser unos 10, 15 o 20 días después que le den la cita", dijo Luis Adrián.

Aunque todo parece indicar que su mamá no será vacunada en este mes, eso no evitó que ambos sintieran alegría y algo de tranquilidad por estar más cerca de tener protección contra la covid-19.

La mujer de 81 años ya esperaba con ansias que la llamaran, ya que es beneficiaria de la pensión que otorga la Secretaría del Bienestar y sabía de amigas, vecinas y conocidas a las que ya les habían hablado para confirmar que quieren ser vacunadas.

Hasta el jueves, se habían registrado casi medio millón de adultos mayores a través de la plataforma del gobierno, que son el 3.2% de los 15.4 millones de mexicanos que tienen 60 años o más.

De acuerdo con lo que han informado las autoridades, México tiene aseguradas las dosis suficientes para vacunar a 104 millones 604 mil 225 mexicanos. Entre febrero y abril llegarán al país 54 millones 537 mil 500 dosis, que son el 52% de las que se recibirán durante todo 2021, según el calendario que dieron a conocer esta semana.

"ADULTOS MAYORES, CONEJILLOS DE INDIAS PARA DEFINIR ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN DEL RESTO DE LA POBLACIÓN"

Luis Adrián, quien lleva años trabajando en temas de salud, en especial de Virus de Inmunodeficiencia Humana, señaló que los adultos mayores parecen ser los conejillos de indias para ver cómo se debe hacer el registro, ya que esto le ayudará a las autoridades a definir las estrategias subsecuentes.

Sin embargo, cuestionó que falta claridad sobre cómo se va a considerar a adultos mayores que no tienen acceso a la tecnología necesaria para registrarse, que están solos o en situación de calle.

"A mí me surge la duda con los adultos mayores, porque hay muchos que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso al teléfono o al celular y que viven en un literal abandono porque ya no tienen familia, o porque ya nadie los visita, ¿qué va a pasar con ellos?", expresó.