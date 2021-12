Maira, AMLO, Boric y el CIDE: ¿qué los conecta?

Gabriel Boric presidente electo de Chile es visto como esperanza para la izquierda latinoamericana, en particular por miembros de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la autodenominada Cuarta Transformación. Pero, ¿cuáles son las historias que conectan al joven mandatario chileno con su homólogo mexicano y con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)?

El presidente electo de Chile expresó este lunes que la relación con México será una de las prioridades de su gobierno, al resaltar la importancia de la Alianza del Pacífico, de la que también forman parte Colombia y Perú.

"Vamos a darle, en el futuro, prioridad a la Alianza del Pacífico, he conversado con varios de los presidentes, en particular con Andrés Manuel López Obrador, de México, he conversado con el presidente Duque, de Colombia, he tenido contacto también con la Cancillería de Perú", destacó.

Boric ganó las elecciones en Chile el pasado 19 de diciembre con 55% de los votos. Asumirá la presidencia el próximo 11 de marzo y un detalle que marca su llegada es que será el presidente más joven del país Sudamericano, con sólo 35 años de edad, aunque amplia experiencia en la política.

El interés en la estrecha relación México-Chile parece ser mutuo, ya que el 20 de diciembre pasado el presidente López Obrador manifestó su alegría por el triunfo de Boric en las urnas.

"Primero, expresar nuestra satisfacción, nuestra alegría, es inocultable, por el triunfo de Gabriel Boric, en Chile. Ya lo felicité en la mañana, porque hay una diferencia de horario, ahora en Chile son las 10:20 de la mañana, de modo que ya lo felicité.

"Me dio mucho gusto, felicito al pueblo de chile, abrazo al pueblo hermano de Chile, han dado un ejemplo para América Latina y para el mundo, es un triunfo de la democracia en Chile, en América Latina, el Caribe, en el mundo", enfatizó López Obrador.

El mismo júbilo se vio en miembros de Morena, que lo felicitaron a través de redes sociales, como Mario Delgado, presidente nacional del partido, quien escribió en su cuenta de Twitter: "Hoy nace un nuevo Chile, dejando atrás la política neoliberal y conservadora que tenían entrampado al país. Felicito con mucho entusiasmo a Gabriel Boric por su victoria electoral. Triunfaron los derechos, las libertades, la dignidad. Triunfó el pueblo".

¿CÓMO SE CONECTAN LAS HISTORIAS DE BORIC Y AMLO?

Hay varias coincidencias entre Boric y López Obrador, ambos son de izquierda, buscan romper con el pasado de sus países, apuestan a un trato más justo para la población y a incrementar la protección social para quienes menos tienen.

Sin embargo, el joven mandatario chileno y López Obrador tienen más en común. Dicen que el mundo es un pañuelo y en este caso gran parte de la relación de Boric con México, con el presidente y con el CIDE se debe a Luis Maira, académico y político de ese país, quien vivió durante varios años en territorio mexicano y fue embajador.

Maira vivió 18 años en México, 11 años recibió asilo político, seis años fue embajador y uno como académico. En julio de 2018, tras el triunfo de López Obrador, el académico relató en entrevista con el medio chileno Cooperativa.cl sus experiencias con el mandatario mexicano.

Se refirió a él como un político que inició su carrera en el ala política de izquierda del PRI y que logró construir su imagen política desde su natal Tabasco, recordó que fue presidente del PRD y jefe de gobierno del Distrito Federal.

Maira explicó que López Obrador "gana porque en México se agotaron todas las alternativas" tras la alternancia del PRI y el PAN, la crisis de violencia y el combate al narcotráfico.

AMLO, SIMIL DE HUGO CHÁVEZ: "UN DISPARATE"

El académico destacó que comparar a López Obrador con Hugo Chávez "es un tremendo disparate", ya que los políticos mexicanos no copian a nadie y que no es populista, sino de la corriente del "nacionalismo revolucionario".

En aquella ocasión, contó que tuvo una larga conversación con López Obrador cuando fue jefe de gobierno y "yo aprendí mucho más de él que en los seis años que estuve de embajador, porque en la conversación más íntima, en la espontaneidad y el entusiasmo de un político, descubre uno muchas cosas".

Asimismo, Maira es muy cercano a Boric, a quien define en el ámbito político como "una persona de izquierda, ajena a las tradiciones ortodoxas de la izquierda Latinoamericana", esto en una entrevista con Mentiras Verdaderas en la Red.

Maira, quien en algún momento fue suegro de Boric, también es pieza clave de su avance en la política chilena, ya que lo ha acompañado en su carrera.

"Mire, yo he hecho todo lo humanamente posible para ayudar a Gabriel Boric a ser presidente, en esta coyuntura, frente al candidato que enfrenta, todo lo que sea en mi condición de exdirigente y militante del Partido Socialista", enfatizó Maira al medio chileno La Tercera.

Boric también demuestra su respeto y admiración a Maira, quien es una de las figuras políticas más representativas de la izquierda chilena.

"Hoy, después de despedir a Roberto Garretón, me junté a conversar sobre historia y futuro con Luis Maira. Para mi el diálogo generacional es fundamental. Tenemos muchísimo que aprender de quienes nos antecedieron, de sus triunfos y fracasos, de su camino de luces y sombras", escribió Boric este lunes en su cuenta de Twitter.

El nexo entre el nuevo presidente de izquierda chileno y el CIDE se da también por Maira, quien fue catedrático de esta institución, en la que fungió como director del Instituto de Estudios sobre Estados Unidos y publicó el libro "Chile: autoritarismo, democracia y movimiento popular". Cabe recordar que esta institución lleva más de un mes en crisis luego de que el presidente López Obrador señaló que se "derechizó" y que se nombró director general a José Antonio Romero Tellaeche.

Otro de los lazos de Maira con México y con el presidente López Obrador es por la Fundación Vidanta, del Grupo Vidanta, en la que Maira es miembro del Consejo Asesor.

En este caso, el presidente mexicano es cercano al fundador de Grupo Vidanta, Daniel Chávez, empresario del sector turístico al que designó como su representante para supervisar las obras del Tren Maya.