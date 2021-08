Magistrados que depusieron a Vargas lo dejan plantado; no descarta la renuncia

Los cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que removieron al magistrado José Luis Vargas Valdez lo dejaron plantado en la reunión privada a la que convocó esta tarde.

Ante ello, Vargas Valdez ya solicitó una reunión con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

En la reunión entre el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar; y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral.

La reunión fue solicitada ayer por ellos tras la crisis que atraviesa el órgano jurídico. Cabe mencionar que esta mañana Zaldívar desayunó con el titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

RENUNCIARÍA AL CARGO

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, José Luis Vargas indicó que la sesión de ayer de cinco magistrados, en la cual nombraron a Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral, deja un mal precedente, y dejó abierta la posibilidad de presentar su renuncia si se declara presidente del TEPJF a Reyes Rodríguez.

"Yo no he renunciado, lo cual no quiere decir que no pueda renunciar, yo no estoy aferrado a la silla, pero creo que ese albazo, ese golpe de Estado que ha creado el magistrado Rodríguez Mondragón y cuatro pares me parece que no es la forma (...).

"Sí (estaría dispuesto a presentar renuncia), una vez que se declare la ilegalidad del acto que hicieron, es decir, yo soy una persona de leyes, pero también entiendo de razones políticas. Si hoy no tengo el aval de la mayoría eso lo puedo entender, y eso se tenía que haber discutido de manera tranquila, fuera de sesión pública y ver alternativa", indicó.

Después de ello, indicó Vargas, que entre los siete magistrados integrantes del Tribunal Electoral, elijan a un presidente del TEPJF.

En tanto, el senador panista Damián Zepeda opinó en su cuenta de Twitter que la autonomía del organismo no debe ser vulnerada en el contexto de la crisis por la que atraviesa. Y sugirió a los actores políticos mantenerse al margen del tema, a fin de que los integrantes del Tribunal resuelvan sus problemas internos.

En la Mesa de Debate de La Silla Rota y el Heraldo Radio, el magistrado Vargas afirmó que legalmente es el titular del TEPJF; y reiteró que lo ocurrido ayer para nombrar como nuevo presidente a Reyes Rodríguez fue "un acto ilegal".

Ayer anunció que acudiría a la Corte a interponer una controversia constitucional para que los ministros determinen la legalidad o no, de lo ocurrido.

Ministro Presidente @ArturoZaldivarL recibe y dialoga con Magistrados del TEPJF para buscar consensos y alternativas que den salida a la situación que prevalece en el máximo tribunal electoral del país pic.twitter.com/2YD2pFdQhB — Suprema Corte (@SCJN) August 5, 2021

Ayer, durante la sesión del máximo órgano judicial electoral, los magistrados del G5 determinaron desconocer a Vargas como presidente y nombraron a Reyes Mondragón como nuevo titular del Tribunal.

Este fue el tercero de los desencuentros ocurrido entre los siete magistrados pues desde abril se registraron diferencias entre ellos. La primera fue para votar el retiro de las candidaturas de los candidatos de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón respectivamente.

La segunda cuando el G5 acusó a Vargas de posponer una sesión del Tribunal de manera unilateral, sin consultarles. Por esta razón hicieron pública una carta manifestando su malestar al respecto.

Y la tercera fue la semana pasada, cuando Vargas expresó públicamente que no "votaría en manada", refiriéndose a expresar un voto grupal en el tema que discutían. Esto último causó el malestar de la magistrada Otálora quien le pidió disculparse y respetar al Tribunal, su investidura, así como sus integrantes.

Mediante comunicado la Suprema Corte de Justicia confirmó que sí hubo una reunión con los cinco magistrados del Tribunal y que "sostuvieron un diálogo constructivo" para encontrar una solución al problema.

"Coinciden en que el diálogo y la conciliación es la vía para atender la coyuntura que atraviesa el TEPJF anteponiendo siempre el bien de México", agregó.

Por su parte, el magistrado presidente Vargas convocó a una reunión con todos los integrantes del pleno, a las 18 horas.

