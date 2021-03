Mafia Rumana, con red de protección política en México, creció a 5 países

La Mafia Rumana, con Florian Tudor a la cabeza, extendió sus tentáculos en Europa y América Latina, donde se especializaron en clonación de tarjetas, lavado de dinero e incluso, la trata de personas.

También lee: Liberan orden de aprehensión contra líder de mafia rumana

En México sus operaciones alcanzaron los principales polos turísticos, como la Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta, Tijuana y toda la Riviera Maya.

La estimación de su negocio ilegal, únicamente en cajeros automáticos, es de 240 millones de dólares anualmente, es decir que en una década que llevan operando han sustraído presuntamente alrededor de 2 mil 400 millones de dólares.

Alberto Capella, ex secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, los enfrentó y eso le costó amenazas de muerte, por lo que tuvo que salir del país.

En entrevista con La Silla Rota, cuenta que el imperio de Tudor comenzó a caer, en Rumania con la orden de captura en su contra, por lo que confía en que pronto será aprehendido y su grupo mafioso desmantelado, a pesar de contar con importantes redes de protección dentro del gobierno federal, estatal y municipal.

Una red de amistades que, incluso, llevó a un par de sus allegados de Florian Tudor a estar presentes como invitados especiales al banquete inaugural de Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

¿Qué está pasando con el tema de la mafia rumana? ¿Cuál es el nivel de penetración de este grupo en nuestro país? ¿A cuánto ascienden sus activos ilegales?

Este grupo delictivo, la Mafia Rumana, está conformado por ciudadanos de aquel país, de una comunidad que se llama Craiova, que es de donde son los principales colaboradores. Está acreditada su participación en Rumania, Italia, Estados Unidos, Paraguay, Brasil y lamentablemente encontraron un nicho de oportunidad muy importante, desde hace aproximadamente 10 años, en Cancún.

Gracias a la protección institucional que lograron de policías, funcionarios públicos, clase política y algunos liderazgos de medios de comunicación en nuestro país, la Mafia Rumana tiene presencia en las ciudades más importantes, algunas de ellas puntos turísticos: Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta, Tijuana, en toda la Riviera Maya y obviamente en Cancún como su centro principal de operaciones.

La estimación de la sustracción anual de este grupo delictivo, únicamente en cajeros electrónicos, es de 240 millones de dólares anualmente, o sea que en 10 años han sustraído presuntamente 2 mil 400 millones de dólares únicamente en el rubro del robo de tarjetas de crédito y débito. Aunque el crecimiento de sus actividades delictivas abarca también el tema de trata de personas, con su centro de operación en Quintana Roo.

¿Actualmente hay investigaciones formales al respecto? ¿Cuáles son las primeras conclusiones?

Nosotros hemos generado un trabajo interdisciplinario con agencias extranjeras para poder atender este tema y hemos avanzado de manera importante. Tenemos conocimiento de que han reclutado a técnicos, a colaboradores de instituciones bancarias que son quienes han vulnerado los sistemas de seguridad de los bancos y han creado grandes laboratorios en esas zonas del país.

Es sumamente vergonzoso que hayan crecido y que hayan encontrado precisamente en territorio mexicano su capacidad de operación. Eso es lo que se ha venido evidenciando.

Cuando se refiere a que han operado al amparode los políticos ¿Se refiere a varios partidos políticos o alguno en particular?

No podríamos estigmatizar a uno en particular. Después del congelamiento de cuentas el 4 de febrero, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue al presidente del Partido Verde en Quintana Roo a quien de alguna manera se le ha señalado por su relación con ellos y otro que de alguna manera yo nunca traje en el radar fue René Bejarano, que presuntamente conocía a Israel López, operador del grupo delictivo.

Pero estamos hablando de cantidades de policías, ministerios públicos, que de alguna forma han sido parte del apoyo a estas organizaciones criminales cuando tiene problemas con alguna autoridad que los persigue.

Estos nexos evidentemente les prometieron una red de protección...

Le permitieron una red de protección y permitieron lavar la cara de la organización al momento de reunirse con ellos. Florian Tudor siempre trajo el ánimo de que lo vieran como el hombre intocable, como el gran capo y ese problema de personalidad lo ha llevado a cometer grandes errores particularmente en el último año que finalmente concluyen con lo que yo considero es el inicio de la caída de este grupo criminal en México y el mundo, tanto que en Rumania se emite hace unos días la orden de detención y la ficha roja en su contra y que no dude que en los otros países se haga lo mismo.

¿Este grupo logró vincularse con algún cartel del narcotráfico mexicano?

Sí, este grupo tuvo acercamiento con quién en su momento fue la líder del Cártel de Cancún, "Doña Lety", a través de su socio principal que ha hecho los enlaces de manera importante con ellos.

Nosotros tenemos sospechas, perfectamente fundadas, de la intención de vincularse a otros grupos delictivos importantes para provocar un mecanismo de protección a sus actividades e inclusive participar, si fuera necesario o si se les daba la oportunidad, en el trasiego de sustancias ilícitas. Y, en el tema de trata de personas, hay un esquema que no puedo evidenciar públicamente pero que ya está identificado por autoridades de diferentes países, principalmente de Estados Unidos.

¿Qué opinión tiene sobre la reunión que, a petición del presidente de la república, se dio entre este personaje y la titular de seguridad federal?

Yo lo que considero es que la reunión que este sujeto quiso manejar a su favor, evidentemente alguien lo apoya con esa pregunta al señor presidente, operó totalmente en su contra. Hay que considerar que el gobierno de la república es el que hace su chamba inicialmente con el congelamiento de las cuentas del 4 de febrero, que es anterior a la petición de esta reunión.

Si la UIF tenía claramente lo que estaba sucediendo, con eso se diluye la intención de engaño y hay un efecto negativo al querer dar argumentos falsos con todo el dolo a la titular de seguridad pública de este país.

Me consta, por los comentarios recibidos, que hay una enorme molestia por la intención de ese engaño, lo que considero que ha acelerado procesos importantes en la investigación en nuestro país y esperemos que lleven a una determinación importante, inclusive más contundente que la que se emite en Rumania.

¿Hay confianza en que va a ser detenido y desmantelada la red?

Yo tengo plena confianza de que el peso de la verdad es tan determinante y contundente que tarde o temprano va a caer como está sucediendo.

Si el señor fuera verdaderamente el empresario que dice que es, simplemente hubiera presentado sus estados de cuenta, su declaración de impuestos congruente con sus gastos y la realidad es que su nivel de vida no tiene nada que ver con lo que finalmente las autoridades hacendarias han concluido. Creo que es un grave problema y creo que por ahí tuvimos que haber empezado.

¿Consideras que Tudor estuvo detrás de la balacera del 9 de noviembre en plena manifestación de mujeres? ¿Él estuvo detrás de este intento de linchamiento en tu contra?

No. Son dos cosas, él generó una alianza con un exsecretario de seguridad pública municipal en Cancún, sustentada en 4 declaraciones de policías municipales. Nosotros tenemos presunciones sólidas para pensar que en su nómina hay algunos policías municipales a los que se les paga 2,000 dólares mensuales y que esos policías tuvieron que ver con generar ese alboroto, es la explicación. Eso se sigue investigando.

Lo importante es destacar que toda la red de protección, esos testigos falsos que presentó, todas esas personas que dolosamente hayan facilitado las acciones ilegales, sobre ellos también vamos a ir.

Te vas después de diversas amenazas ¿Cuál es tu papel actual en la investigación?

Yo no estoy ahorita en funciones, lo más probable es que no regrese pero voy a seguir apoyando al gobernador hasta que me lo pida. Quiero seguir concentrado en este sujeto, soy parte de todos los procesos judiciales y evidentemente como un profesional del tema investigar y colaborar es mi derecho constitucional. Si presumo la condición de un delito, lo tengo que declarar ante la autoridad competente.

¿Qué nos puede comentar sobre estas amenazas en contra suya? Cuando recibí la primera alerta, mientras averiguábamos de qué se trataba, tuve que salir del país cerca de 6 semanas. La primera alerta se da 12 horas después del anuncio de mi salida temporal. Después se da otra amenaza más fuerte por circunstancias del mismo tipo y lugar y es en enero cuando tengo que salir otra vez. Quintana Roo en los últimos años ha sufrido el embate del crimen organizado, más allá de los rumanos ¿Cuál es su balance?

Hay que reconocer que hay un mercado perverso de consumo de drogas turístico, cuando provoca conflictos entre grupos criminales. En el norte y centro en Tulum, Solidaridad, Isla mujeres hay una parte del negocio y en la región sur, en áreas rurales que por su cercanía con Belice y con Guatemala, ha provocado la presencia de avionetas para evadir los sistemas de control tanto norteamericanos como mexicanos.

Pero es importante destacar que los delitos de acto impacto han bajado sustancialmente en el estado, no en su totalidad como todos quisiéramos pero han sido neutralizados.

¿Cuál es su valoración sobre lo que está sucediendo en general en el país con esta penetración del crimen?

El país ha venido dando tumbos en los últimos 30 años en relación a consolidar una estrategia efectiva y transexenal tanto a nivel local como a nivel federal. La inseguridad se ha convertido en una bandera político partidista y no en una bandera técnica y profesional que pueda plantear visiones sólidas, una estrategia efectiva.

Eso, combinado a la corrupción dentro de las instituciones de justicia y seguridad pública en cualquiera de sus niveles, ha generado este desastre.